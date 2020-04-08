F1, 1966'dan sonra ilk kez Avrupa'da başlayabilir

Dün Kanada Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı ve bu da, Formula 1'in 2020 sezona büyük olasılıkla Avrupa'da başlayacağı anlamına geliyor.

Eğer sonrasındaki yarışların hiçbirisi iptal edilmezse, sezon 28 Haziran'da Fransa'da gerçekleşecek. Paul Ricard pistindeki yarışın da yeniden planlanması gerekiyorsa, sezonun sonrasındaki Avusturya, Büyük Britanya ve Macaristan'daki pistlerden birisinde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu, uzun yıllar sonra bir ilk anlamına gelecek.

1996'dan bu yana F1 sezonu, Avustralya'daki yarışlarla başlıyordu ve sadece iki istisna vardı; 2006 ve 2010. Her iki yılda da sezonun ilk yarışına Bahreyn ev sahipliği yaptı.

1960'ların ikinci yarısında, 1970'lerde, 1980'lerde ve 1990'ların ilk yarısında sezonun ilk yarışına dört ülke ev sahipliği yaptı; Brezilya (1976, 83-89, 94/95), Güney Afrika (1967-71, 82, 92/93), Amerika (1981, 90/91) ve Arjantin (1972-75, 77-80).

Yani F1 son olarak 1966'da Avrupa'da başlamıştı. Monako, 1966'nın yanı sıra 1959, 1961, 1963 ve 1964'te sezonun ilk yarışıydı.

Monako'ya ek olarak, üç kez sezon diğer Avrupa ülkelerinde başladı. 1962'de sezonun ilk yarışı olan Hollanda Grand Prix'si, bu yıl takvime geri dönen Zandvoort'ta yapıldı. 1951 ve 1952'de şampiyona İsviçre'de Bremgarten pistinde yapıldı ve 13 Mayıs 1950'de ilk Formula 1 Grand Prix'si İngiltere'deki Silverstone'da gerçekleşti.