Evans: "F1'in saçma politikaları sürücü piyasasını etkiliyor"

Formula E pilotu Mitch Evans, Formula 1'deki "saçma" politikaların F1 takımlarının sürücü kadrolarına nasıl karar verdiklerini etkilediğine inanıyor ve besleyici serilerin basamaklarını tırmanırken kendisinin de bunun kurbanı olduğunu düşünüyor.

Evans, 2011 yılında GP3'te yarışmak üzere Yeni Zelanda'dan ayrıldıktan sonra en parlak gelecek vaat eden yeteneklerden biriydi ve 2012'de genç bir pilot olarak yarıştığı ikinci sezonunda şampiyonluğu kazandı.

2013'te GP2'ye, şimdiki adıyla Formula 2'ye geçti ve serinin podyuma çıkan en genç sürücüsü oldu ancak dört sezon boyunca genel sıralamada ilk üçe girmeyi başaramadı.

Mitch Evans, Pertamina Campos Racing Fotoğraf: GP2 Series Media Service

Evans Total-Motorsport.com'a verdiği özel demeçte, "Zor olan F1 testleri için bir koltuk almaktı.”

"Simülasyon günleri yaptım, yarış pilotlarından daha hızlıydım ve rekabetçiydim ama bu hiçbir şey getirmedi.”

"Sadece garip bir durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Yedek koltuk almaya çalışırken bile… Yedek sürücü olmak için para ödeyen adamlar var. Bu çok saçma.”

"Gerçekten işin içinde olduğunuzda ve nasıl işlediğini bildiğinizde, bu spor çılgınca. Nyck de Vries'e bakın. Bir F1 koltuğu için hiç şansı yoktu, sonra Alex Albon hastalandığında [2021 İtalya GP'sinde] bir şans elde etti, iyi bir iş çıkardı ve birden bire herkes onun ne kadar iyi olduğunu fark etti. Oysa diğer yıllarda da aynı sürücüydü."

"Oliver Bearman'a bakın. Bu saydıklarım iyi adamlar ama 2024 Suudi Arabistan GP'sinden önceki hafta Bahreyn'de 18. sırada yer aldı, sonra Ferrari'de bir şans buldu.“

“İyi bir iş çıkardı ama en iyi arabalardan birindeydi ve muhtemelen bu durum ona zaten bir şans verecekti.”

“Her şey algıyla ilgili ama takımlar artık sürücüler üzerinde risk almak istemiyorlar. Oraya ulaşmanın tek yolu, yarış koltuğunda çılgın bir fırsat yakalamak. Sadece bu yüzden size bir şans verecekler.”

“Bütün verilere, alt kategorilerdeki başarıya, simülasyon günlerine sahip olabilirsiniz ama yine de bir fırsat elde edemezsiniz. Bu garip bir spor. Hiç mantıklı değil." dedi.

Evans: "Paraya karşı rekabet edemezsiniz"

F1'e katılmayı başaramayan Evans, Formula E'ye geçti ve son beş sezondur en iyi sürücülerden biri oldu, son olarak da dramatik 2024 sezonunu Pascal Wehrlein'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

30 yaşındaki Evans, Formula E yarış hafta sonları dışında diğer motor sporlarını da izliyor ancak söz konusu fırsatlar olduğunda F1'deki politikaları her zaman garip bulduğunu söylüyor.

"Pek çok kişi para getirecek fırsatlar elde ediyor."

"Sergio Perez'e bakın, Red Bull'a hâlâ para getiriyor ve bununla rekabet edemezsiniz. Perez kötü bir sürücü değil ama siz bu durumla rekabet etmeye çalışıyorsunuz.”

"Bir sürücüye karşı salt liyakatle mücadele etmek zor. Bu işler böyledir. Formula E'ye gelen pek çok F1 pilotu büyük bir gerçeklik kontrolü yaşıyor. De Vries'in başarılı olamaması üzücü, bu bizim kötü görünmemize mi neden oldu bilmiyorum.”

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu garip bir spor, garip bir dünya ama tamamen performansa dayalı değil. Tenis, golf ya da futbol gibi yeteneklerinizi her an paylaşabileceğiniz bir spor değil. Takımlar daha güvenli tercihleri ya da kendi imkanları olan kişileri tercih ediyor." diye ekledi.