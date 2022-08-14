Eunis Kasırgası, Mercedes'in dalgalanma sorununu anlamasını geciktirmiş

Haberi dinle

Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ü rüzgarın hızının saatte 120 mph'yi aştığı Eunis Kasırgası'nın olduğu dönemde Silverstone'da piste çıkarmıştı.

Takımın yeni pilotu George Russell, ilk sürüşteki rüzgarın kesinlikle çılgınca olduğunu ve rüzgar yüzünden aracın dalgalanma sorununu ne kadar yaşadığını fark edemediklerini söylemişti.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin, zemin etkili araçların geri dönmesi nedeniyle bu sorunu konuştuklarını ancak ilk testlere kadar böyle bir sorun olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Shovlin, "Silverstone'dayken kasırganın ortasında kalmıştık. Saatte 70 mil hızla esen rüzgar vardı."

"Normalde shakedown (ilk sürüş) testlerinde, araca hasar vermekten kaçınmak için aracı oldukça yüksek ayarlarsınız ve daha sonra alçaltırsınız. Ve o gün, aracı normal bir şekilde sürünce, sorunu görmeye başladık."

"Ancak Barselona'ya geldiğimizde, normal bir pistte düzgün bir şekilde bakabildik ve neler olduğunu anlamaya başladık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Mercedes, Bahreyn'deki ikinci testlere güncellemeler getirmiş olsa da, araçtaki zıplama sorunu devam etti. Bu sorun sezon içerisinde de devam ettiği için Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile mücadelenin gerisinde kaldı.

Shovlin, sezon öncesi testlerde yaşadıkları şeyin tuhaf olduğunu kabul etti ve dalgalanma/yunuslama sorununun şu ana kadar karşılaştıkları en karmaşık şey olduğunu söyledi.

Shovlin, "Ancak bu gelişim devamlı oldu ve oldukça cesaret vericiydi. Yaptığımız her şey, gittikçe daha mantıklı geliyordu."

"Gerçekten ön görmediğimiz şey, sorunun bir soğanın katmanları gibi olmasıydı. Bir katmanı soyarsan, kaç katman çıkarırsan çıkar, hep aynı şeye bakarsın. Ve bu sorun içerisinde birkaç mekanizma olduğunu fark ettik."

"Senenin başı zordu. Son yıllarda her yarışta pole pozisyonunda olup kazanabileceğinizi bilen bir takımken, artık en iyi durumda orta grubun önünde olabileceğimizi bilmek oldukça zorlu bir durumdu."

"Ancak gerçek şu ki, fabrikada anlamak ile yarış aracını daha hızlı hale getirmek arasında ciddi bir gecikme var. Ve Barselona, bu öğrendiklerimizden herhangi birini gerçekten pistte uygulamaya koyabildiğimiz ilk yarış oldu." dedi.

Mercedes, bu sorun yüzünden teknik düşünce sürecinin bir bölümünü sıfırlamak zorunda kaldı. Shovlin, sadece Bahreyn'deki testleri ve ilk yarışları kurtarmayı düşünselerdi, daha çok deneysel bir yol takip edebileceklerini ancak kendilerinin, bu sorun için uzun vadeli bir çözüm aramayı tercih ettiklerini söyledi.

Shovlin, "O noktada, mühendisler olarak, bu kuralların 4 sene boyunca devam edeceği bakış açısına sahiptik. O dönemde takımı gerçekten yaralayan şey, Bahreyn'de kazanıp kazanmamak değil, gelecek sezonlar için bu kurallar dahilinde gelişme kaydedip kaydedemeyeceğimizdi."

"Bizi korkutan şey buydu: Fabrikada bir şeyler geliştiremezsek, üretemezsek, piste getiremezsek, çalıştıklarını göremezsek, o zaman uğraştığımız şey, performans açısından çok değersiz hale gelirdi."

"O dönemler oldukça korkunçtu." dedi.