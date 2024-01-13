Estrella Galicia, McLaren'e dönüş için Ferrari'den ayrılıyor

Ferrari ise ayrılan Estrella Galicia'nın yerine daha önce üç sezon boyunca Aston Martin ile birlikte çalışmış olan İtalyan alkolsüz bira markası Peroni'yi getiriyor.

Bira üreticisi Hijos de Rivera'nın sahibi olduğu Estrella Galicia, 2013'teki GP3 günlerinden itibaren desteklediği Carlos Sainz ile uzun süredir ilişkili.

Şirket, 2015 yılında Toro Rosso ile sporun en üst seviyesine girerken Sainz, çaylak Max Verstappen ile birlikte F1'deki ilk yarışına çıktı. Ertesi yıl araç üzerine Estrella Galicia logosu eklendi.

Daha sonra Sainz'in takım değiştirmesine katılarak önce 2017 sezonunun son bölümünde Renault'ya, ardından da 2019'da McLaren'a geçti.

2021'de Ferrari'ye geçerken yine ona eşlik etti ve Sainz'in iki zafer kazandığı son üç yıl boyunca İtalyan takımının ortağı olarak kaldı.

Fotoğraf tarafından: Jose Maria Rubio Carlos Sainz, Scuderia Toro Rosso, Estrella Galicia etkinliğinde

Ancak geçtiğimiz Ocak ayında Ferrari finans medyasına yaptığı bir açıklamada Asahi Europe and International Ltd ile 2024'ten itibaren çok yıllık bir anlaşma yaptığını doğruladı, ancak o sırada alkolsüz içecek markalarından hangisini tanıtacağını belirtmedi. Peroni ise hâlâ devam eden Aston anlaşmasında yer alıyor.

Duyuru, Estrella Galicia'ya Ferrari ve Sainz ile devam edemeyeceğinin sinyalini verdi ve seride kalmak istiyorsa başka bir takıma geçmesini zorunlu kıldı. McLaren'e dönüş tercih edilen seçenek olarak ortaya çıktı.

McLaren takım patronu Zak Brown, "Estrella Galicia'nın resmi bira sponsoru olarak tekrar bizimle yarışacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız."

"Estrella Galicia F1'de büyük bir geleneğe sahip. Yenilikçi enerjimize uyuyorlar ve yeni sezona girerken onları bir kez daha yanımızda görmekten heyecan duyuyoruz."

Fotoğraf tarafından: Andrew Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, ve Lando Norris, McLaren

Estrella Galicia pazarlama müdürü Jose Cabanas şunları ekledi: "Küreselleşme sürecimizin bir parçası olarak yanınızda harika ortaklarımızın olması başarı için kilit bir faktördür."

"McLaren Racing ve Estrella Galicia sadece özgünlük, zanaatkârlık ve yenilikçilik gibi ortak değerleri değil, aynı zamanda güçlü bir farklılaşma ruhunu ve yaptıkları her şeyde konformist olmayan bir tutumu da paylaşıyorlar."

"F1 yolculuğumuzda papaya renkleriyle yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyoruz ve eminim ki sezon boyunca kadeh kaldıracağımız harika şeyler olacak."