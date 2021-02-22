Estrella Galicia 0,0 yeni sezonda Ferrari'nin sponsoru olacak

Estrella Galicia 0,0, 2013'ten bu yana Carlos Sainz'ın sponsorluğunu yapıyordu ve İspanyol sürücünün McLaren'a geçmesiyle birlikte İngiliz takıma katılmıştı.

Sainz, 2020 sezonunun ardından İngiliz ekipten ayrıldı ve Ferrari'ye geçti. Estrella Galicia 0,0 da McLaren'la olan ilişkisini sona erdirdi.

Ocak ayı başında, Estrella Galicia'nın Sainz'la beraber Ferrari'ye geçmeyeceği iddia edilmişti ancak Ferrari bu spekülasyonlara son veren bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yeni sezonda Ferrari'nin "resmi bira tedarikçisi" olacak ve Sainz'ı Ferrari'de yalnız bırakmayacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Estrella Galicia ile yapılan anlaşmadan ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.

Binotto, "Küresel bira sektörünün yükselen markalarından biri olan Estrella Galicia 0,0 ile beraber yeni bir ortaklığa başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"İspanyol şirketiyle mükemmellik arayışı, geleneklere saygı ve coğrafi köklerimizle olan bağlar gibi pek çok ortak değeri paylaşıyoruz."

"Ayrıca Estrella Galicia 0,0 yıllardır motor sporları dünyasında yer alıyor ve yetenekli gençlere destek veriyor. Bu da bir başka ortak yönümüz." dedi.