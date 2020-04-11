Portekiz, Estoril veya Algarve pisti ile F1'e dönebilir

1984'te Formula 1'e ev sahipliği yapmaya başlayan Estoril pisti, 1996'ya kadar 13 kez F1'e ev sahipliği yaptı ve daha sonra Formula 1'e veda etti.

Geride kalan 24 yıllık süreçte Estoril'in takvime dönüp dönmeyeceği konusunda pek çok söylenti vardı ancak bir türlü beklenen geri dönüş gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'deki Portimao/Algarve pistinin F1'e ev sahipliği yapmak için gerekli olan 1. sınıf lisansı aldığı aldığı açıklandı.

Şimdi ise diğer Portekiz pisti olan Estoril'in F1'e dönmek istediği ortaya çıktı.

Kaynaklara göre Estoril, koronavirüs nedeniyle kısalan 2020 takviminde yer almak istiyor. Efsane pistin sahipleri, F1 için gerekli lisansı aldı.

Bir kaynak, "Portekiz, COVID-19 salgın ile etkin şekilde mücadele ediyor, yeni enfeksiyon vakaları ve ölümler düşük. FOM, seçeneklerinin bitmesi durumunda Algarve ve Estoril gibi pistlerde yarış yapmaya açık olduğunu söylüyor." dedi.

Hollanda GP patronu Jan Lammers ise Portimao'nun aniden aldığı lisansa dikkat çekti.

“Portekiz'deki Portimao pisti aniden Formula 1 lisansı aldı. Belki orada geçici bir yarış organize edilebilir. Burası yarış için doğru bir yer olabilir."