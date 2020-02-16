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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Ricciardo ile olan iletişimim, Perez'e göre daha iyi"

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Ocon: "Ricciardo ile olan iletişimim, Perez'e göre daha iyi"
Ekleyen:
, Editör
16 Şub 2020 15:44

Force India'da yarıştığı süreçte takım arkadaşı olan Sergio Perez ile pek iyi bir ilişkiye sahip olmayan Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ile daha iyi anlaştığını belirtti.

Fransız pilot, Perez ile Force India'da geçirdikleri 2 senede birkaç kez temas yaşadı. Hatta ikilinin birbiriyle yarışması, bir süreliğine takım patronları tarafından yasaklanmıştı.

Ancak Ocon, Ricciardo'ya "çocuk oyuncağı" olma gibi bir amacının olmadığını ve Perez ile olan "kabul edilemez" olayların olmayacağına inandığını söyledi.

Ocon, kendisinin Ricciardo ve Perez ile olan ilişkilerini karşılaştırması istendiğinde şu cevabı verdi: "Force India'da olan şeyler, tekrardan olmasını istediğim şeyler değil. Pek iyi bir atmosfer değildi. Checo ile birbirimize saygımız vardı, bu durum takımı yavaşlatmadı ancak aramızdaki atmosfer pek iyi değildi. Pistte birbirimize çok yaklaştığımız oldu, bu çok netti. Çok da iyi bir şey değildi."

"Bu tekrardan yaşamak istemediğim bir şey. Daniel ile aramda olan atmosfer, Checo ile olandan kesinlikle daha iyi. Bu yüzden böyle çalışmaya devam edersek, her ne kadar pistte her şey farklı olacak olsa da, her şey daha iyi olacak. Herkes için, pozitif enerjiye ve iyi bir çalışma ortamına sahip olmak çok iyi olacak."

"Umarım bu durum konusunda ciddi olacağız ve takımı ileri taşıyacağız. Kazaların oluşmasını ikimiz de istemeyiz. Tabii ki de her zaman kaza durumu olabilir, ancak yarışta olan durum kabul edilebilir değildi."

Ricciardo ise Ocon ile "eğlence" konusunda endişelenmediğini ve birbirleriyle yarışma konusunda oturup konuşma ve kural koyma gereği duymadığını söyledi.

Avustralyalı pilot, "Geçmişte pek çok şey yaşamış olabilir, Max ile bile. Ancak benim kendime onunla ilgili bir şey yaratmam lazım. Bu yüzden herhangi bir fikrim veya tereddütüm yok."

"Rekabete hazırım, ancak eğlence ve oyunlara hazır değilim. Eğer pistte eğlence olursa zamanı gelince onunla uğraşırım, ancak bana göre kesinlikle açık biri ve bu duruma olumlu yaklaşıyorum. Tam tersine 'ha***tir, ne zaman havaya uçacağız?' şeklinde olaya bakmıyorum. Böyle bir düşüncem yok." dedi.

Takım patronu Cyril Abiteboul bu durum konusunda, iki sürücüsünün de birbirleri arasında olabilecek sorunları çözeceğinden emin olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bence o deneyime, üst düzey profesyonelliğe sahipler. Aynı zamanda bu durumu yönetebilecek kafaya sahip olduklarını düşünüyorum. Ancak duruma müdahale etmem gerekirse bunu sonuna kadar yapacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Esteban Ocon , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

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