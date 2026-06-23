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Formula 1 Avusturya GP

Esteban Ocon, Avusturya GP ilk antrenman seansında yerini Ryo Hirakawa'ya bırakacak

Ryo Hirakawa, 2025 sezonunda Haas ile beşinci kez olmak üzere toplam yedinci Formula 1 antrenman seansına Avusturya GP'sinde çıkacak. Japon pilot bu kez Esteban Ocon’un yerine direksiyona geçecek.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Formula 1'de sezon, bu hafta sonu Red Bull Ring’de devam edecek. Takvimdeki en kısa pistlerden biri olan Avusturya GP pisti, aynı zamanda yüksek hızlı ve teknik karakteriyle öne çıkıyor.

Haas ise İspanya Grand Prix'sinde aldığı sıradan sonuçların ardından bu hafta sonuna daha güçlü bir geri dönüş hedefiyle geliyor. ABD merkezli ekip, FIA kuralları kapsamında ilk antrenman seansında Esteban Ocon'un yerine Ryo Hirakawa'yı piste çıkaracak.

Hirakawa, bu fırsatla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Toyota Gazoo Racing'e ve Haas'a bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için sezonun ilk antrenman seansı olacak ve Red Bull Ring'de uzun zamandır sürüş yapmamıştım."

"Bence burası, VF-26 ile piste çıkmak için mükemmel bir yer çünkü pistte her şey var: düzlükler, düşük ve yüksek hızlı virajlar... Yani keyifli bir deneyim olacak."

"60 dakikalık bir antrenman seansı çok kısa, bu yüzden mümkün olduğunca hızlı şekilde araca adapte olmayı ve takıma veri sağlayabilmeyi hedefliyorum."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas pilotu Oliver Bearman, takım olarak sezonun kalan bölümünde daha istikrarlı sonuçlar elde etmeleri gerektiğini vurguladı: "Yaz arası öncesi ulaşmamız gereken çok fazla hedef var. Hedeflerimizi net olarak belirleyip uygulamalıyız."

"Herkes çok çalışıyor, her gün daha fazla öğreniyoruz. Önemli olan tüm parçaları istikrarlı şekilde bir araya getirmek."

"Burası sürüşü gerçekten keyifli bir pist, yılın en hızlı pistlerinden biri. Ayrıca manzara da hafta sonunun en özel parçalarından biri."

Esteban Ocon ise yarış öncesi değerlendirmesinde Red Bull Ring’in geleneksel yapısına dikkat çekti: "Avusturya'ya geri dönmek güzel, burası takvimdeki klasik pistlerden biri."

"Red Bull Ring iyi bir viraj akışına ve ciddi kot farklarına sahip, burada sürüş yapmak keyifli. Kırsal bölgedeki atmosfer de çok özel ve taraftarlar her zaman büyük destek veriyor."

"Hafta sonuna iyi hazırlandık. Mühendislerle çalıştık ve simülatörde önemli veriler elde ettik. Güçlü başlamalı, temiz sürmeli ve tempoyu adım adım yükseltmeliyiz."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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