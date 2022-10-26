ESPN, Ricciardo'yu yorumcu olarak aralarında görmek istiyor

Haberi dinle

Sezon sonunda McLaren'den ayrılmaya hazırlanan Ricciardo'nun gelecek sezon için herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmuyor, dolayısıyla gridde olup olmayacağı da belirsiz.

Beklentiler, Haas dışında herhangi bir seçeneği kalmayan Avustralyalı pilotun gelecek sezon Mercedes veya Red Bull yedek pilotu olması yönünde.

Ancak son günlerde kendisi için yeni bir kariyer kapısı daha açılmış gibi duruyor: yorumculuk. Nitekim Formula 1'in Amerika'daki yayın haklarını elinde bulunduran ESPN, ABD' ile sağlam bağları bulunan Ricciardo'yu gelecek sezondan itibaren F1 yayınlarının bir parçası olarak görmeye epey hevesli.

Masadaki seçeneklerden biri, Ricciardo'nun yarış esnasında başka bir kanaldan alternatif bir anlatım yaparak taraftarlara farklı bir seçenek sunabilmesi.

RACER'ın haberine göre ESPN'in yayın akışından sorumlu başkanı Burke Magnus, "Ricciardo, ülkemizdeki taraftarlar arasında gerçekten yankı uyandıran muazzam bir kişilik."

"Dürüst olmak gerekirse gelecekte ne yapmakla ilgilendiği konusunda hiçbir fikrim yok ama kesinlikle bizim işimize uygun bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim.

"Bence F1 sürücülerini Amerikan sporları bağlamında sunabilmek gerçekten önemli. Dolayısıyla, içerik üretiminin en yaratıcı yollarını kullanarak F1'i portföyümüze entegre etmeye çalışmak bizim için kesinlikle en önemli konu."

"Henüz kesin bir karar vermedik ama örneğin Pazartesi Gecesi Futbolu'nda yaptığımız Manningcast gibi bir program Formula 1 için de son derece ilginç olurdu. Yarış sırasında eş zamanlı ve alternatif yorumların bulunduğu bir program, sıradan taraftarların ilgisini çekmeye yardımcı olabilir.

"İşimizin avantajı sıradan taraftarlara sahip olmamız. Hevesli taraftarlar her zaman orada olacaklar, yapmamız gereken daha fazla sıradan taraftar edinmek ve onları hevesli taraftarlara çevirebilmek." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Buna rağmen ESPN'in gündeminde Sky Sports'un yayın akışını ve anons ekibini kullanmaktan vazgeçmek bulunmuyor.

Magnus, "Sky'ın yayın akışından gerçekten memnunuz. Şu anda bir sonraki adıma odaklanmış durumdayız; bu da onların yayın akışının etrafında şekillenecek ve kendi yeteneğimizi sergilememizi sağlayabilecek yardımcı içerikler üretebilmek."

"Miami'de ve COTA'da neler yaptığımızı gördünüz, amacımız okyanusun bu tarafında, örneğin Mexico City'deki yarışta, Brezilya'daki yarışta, gelecek yıl Vegas'taki yarışta daha tutarlı bir varlığa sahip olmak."

"Bana kalırsa Sky'ın yarış prodüksiyonu inanılmaz, birinci sınıf, dünya standartlarında ve yüksek kalitede. Çok fazla zaman, çaba ve masraf harcamadan bunu taklit edebileceğimizden emin değilim."

"Bu yüzden yayın akışının bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum, ancak bunun etrafında ESPN olarak kendi içeriğimizi oluşturmak istiyoruz."