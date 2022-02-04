ESPN, F1'in ABD'deki büyüyen ilgisinin uzun bir süre tadını çıkarmak istiyor

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ESPN, Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın haklarını 2018 yılında NBC Sports'dan devralmıştı.

ESPN'in hak sahibi olduğu dönemde, Netflix'in Drive to Survive serisi sayesinde ABD'deki Formula 1 izlenmesi de büyük bir artış yaşadı. Ekim ayında Austin'de gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, 400.000 taraftardan oluşan rekor bir taraftar grubu vardı. Bu yıl ise Miami Grand Prix'si ile takvime ikinci bir ABD yarışı eklenmiş oldu.

ESPN, 2021'in Amerikan televizyonunda Formula 1'in en çok izlendiği yıl olduğunu bildirdi. Yarış başına ortalama 934.000 izlenme ile 2020'ye kıyasla %54'lük bir artış olduğunu ve 1995'te kırılan önceki rekordan neredeyse 200.000 daha fazla olduğunu da ekledi.

2022, ESPN ile mevcut ortaklığın son yılı olacak ancak yayın kuruluşu, elde edilen başarıları artırma hedefleri konusunda net.

ESPN program ve orijinal içerik başkanı Burke Magnus, Sports Media with Richard Deitsch podcast'ine, F1'in haklarını aldıklarından bu yana Formula 1'in gördüğü büyümeden "gurur" duyduğunu söyledi.

Magnus, "Bize bu konuda gelen Chase Carey ve Sean Bratches'i takdir diyoruz. Konuşmaya başladık ve tarafımızdaki her karmaşıklığı ve her sorunu çözdüler."

"Düşük riskli ve yüksek ödüllü bu işe gerçekten kendimizi verebildik."

"Drive to Survive'ın başarısı dışında bence biz de taraftar kitlesini artırmakta bir şeyler başardık. Liberty Media ve Formula 1, Amerika taraftarlarını öncelik yaptı. Miami çığır açacak. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok ilgi var."

"Bu nedenle çok iyimseriz. Dört yıldır bu işteyiz ve devam edip, bu ilginin çok daha uzun bir süre tadını çıkarmak istiyoruz." dedi.

A TV Camera operator Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

ESPN, F1'in yayın haklarını NBC'den aldıktan sonra başlangıçta iki yıllık bir sözleşme imzaladı ancak 2019'un sonunda yeniden üç yıllık bir sözleşme daha yapıldı.

Şu anda ESPN'in motor sporları üzerindeki tek büyük anlaşması Formula 1 ile ancak Magnus yarış tutkusu olduğu konusunda netti.

"Motor sporları geçmişim çok daha eskiye dayanıyor. ESPN'deki en büyük başarılarımdan biri 90'ların sonu ve 2000'lerin başında motor sporları kategorisini yönetmemdi."

"Bu, her şeye sahip olduğumuz dönemlerdi. F1, IndyCar, CART, ABC'de Indy 500,NHRA drag yarışları, motokros ve süper kros gibi her şeye sahiptik. Hatta hydroplane yarışları gibi çılgınca şeyler de vardı."

"Motor sporlarındaki rekabeti her zaman sevdim. NASCAR bizim için çok büyük bir mülkiyetti ve belki bir gün yeniden olur."