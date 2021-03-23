Eski VW çalışanı Demaison, Williams'ın yeni teknik direktörü oldu

Demaison, Volkswagen Motorsport'ta geçirdiği yaklaşık 10 yıllık sürecin ardından Williams'a geliyor. Alman üreticide çalıştığı süre zarfında, I.D.R elektrikli aracının gelişimine yardım etti, ki bu araç hem Pikes Peak hem de Nurburgring'de rekor başarılar elde etti.

Ayrıca 2013-2016 yılları arasında WRC'de baskın şekilde şampiyonluğa ulaşan WRC Polo C aracının gelişiminden sorumluydu.

Bu süre zarfında, şu anda Williams CEO'su olan eski Volkswagen motor sporları şefi Jost Capito ile yakın bir ilişki kurdu.

FX adıyla da bilinen Fransız mühendis, uzun kariyeri boyunca Peugeot, Subaru ve Citroen'de de görev aldı.

Capito, Demaison'un göreve getirilmesinin Williams için Dorilton Capital önderliğinde başlayan yeni dönemin işareti olduğunu söyledi.

Capito, "FX'i takıma getirmekten mutluluk duyuyoruz. Teknik becerilerini ilk elden görme fırsatım oldu ve sporda elde ettiği başarılar zaten kendi başına konuşuyor. Deneyimli teknik ekibimize onun seviyesindeki birini getirmek, çalışmalarımızın gelecekteki yönünü şekillendirmeye ve ekibimizi güçlendirmeye yardımcı olacak."

"Sahip olduğu bilgiler sayesinde, yeniden kazanma hedefine doğru attığımız adımlara, bir başkasını daha ekleyeceğinden hiç şüphem yok. Williams olarak önümüzde heyecan verici bir mücadele var ve bu yolculuğa devam ederken FX'in katkılarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Williams, 2019 sezonu öncesinde görevini bırakan Paddy Lowe'dan bu yana resmi bir teknik direktöre sahip değildi. Lowe'un eski görevleri, bir dizi üst düzey personele dağıtılmıştı.

Demaison, "Durumu tersine çevirmeye çalıştıkları heyecan verici bir dönemde, Williams Racing'e katılacağım için gerçekten sabırsızlanıyorum." derken, "Bu büyük bir mücadele olacak, ama başlamak için sabırsızlanıyorum." diye ekledi.