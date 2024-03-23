Eski tenis yıldızı, Alonso'nun pist dışı ziyaretinde gözünden yaralanmış
Eski dünya dört numarası tenisçi Jelena Dokic, Fernando Alonso'nun Aston Martin'inin Albert Park'ta çakılları uçurmasının ardından gözünden yaralanmış.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Cuma günkü antrenmanlarda pilotlar pisti tanımaya çalışırken, Alonso 10. virajda pist dışına çıkıp daha sonra piste dönerken çakılları havaya savurmuştu. Bu esnada bir çakıl Dokic'in sağ gözüne denk gelmiş.
Dokic sosyal medya paylaşımında, Mercedes-AMG Lounge'dan takip ettiği esnada başına gelen bu olayda Mercedes'in "muhteşem" sağlık görevlisine de teşekkür etti.
Dokic ayrıca bu olayın kendisini Formula 1'i canlı ve şahsen izlemekten alıkoymadığını da doğruladı.
Dokic, "Formula 1 hafta sonu Avustralya Grand Prix'sine gittiğinizde ve tam önünüzde bir araç pistten çıktığında, kelimenin tam anlamıyla ve tüm çakıl parçaları gözüme geldi."
"Fernando Alonso pist dışına çıktı ve arka tekerleklerden fırlayan çakıl parçaları doğrudan sağ gözüme girdi."
"Tedavi olmak zorunda kaldım ama her şey yolunda. Sadece kanlanmış ve çizilmiş bir göz. Hayatta kalacağım."
"Mercedes-AMG Lounge'daki sağlık görevlisinin inanılmaz ve hızlı çalışması. Benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim. Biraz daha F1 izlemeye hazırım." paylaşımında bulundu.
Fernando Alonso
Alonso, Avustralya Grand Prix'si için Aston Martin ile sıralama turlarında 10. sırayı aldı. Alonso seansın son bölümündeki turunda bir başka çakıl havuzu ziyaretinde bulundu.
Alonso, "Her iki aracı da Q3'e sokmak bugün aşağı yukarı beklediğimiz şeydi."
"Q3'teki ilk turum harika değildi. Altıncı virajda çakıllara girdim. Benim hatamdı. Bu yüzden son turumda araca tam olarak güvenemedim. Zordu."
"Cidde'de olduğumuzdan biraz daha az rekabetçi olduğumuzu hissediyorum. Araç kayıyordu, rüzgarda biraz hassastı, tutarlılıktan yoksundu. Ama bu herkes için aynı. Yine de daha fazla hız bulmamız gerekiyor. Yarın çok şey olacak."
"Lastikler için kolay bir yarış olmayacak, ufalanma herkes için bir endişe kaynağı olacak, bu yüzden bakalım onları diğerlerinden daha iyi yönetebilecek miyiz? Yarın her iki aracı da eve puanla döndürmek istiyoruz." dedi.
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