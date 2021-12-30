Eski takım mühendisi: "2022'de birkaç galibiyet Ferrari için yeterli olmaz"

Zorlu 2020 yılının ardından, 2021 yılı için kimse Ferrari'den şampiyonluk beklemiyordu. Bu açıdan İtalyan ekip adına nispeten daha kolay bir yıl oldu. Çünkü normalde her yıl İtalyan ekipten şampiyonluk bekleniyor ve bu da takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu baskı, özellikle 2022 yeniden Ferrari üzerinde olacak çünkü uzun süredir bu projeye odaklanmış durumdalar ve bu yüzden kendilerinden beklentiler çok yüksek.

Çoğu kesim Ferrari'den düzenli olarak galibiyet için yarışmasını ve şampiyonluk mücadelesi vermesini bekliyor.

Michael Schumacher döneminde Ferrari'de mühendis olarak görev alan Luigi Mazzola, bu yıl iyi bir ilerleme kaydedilse de, gelecek yıldan beklentilerin çok daha yüksek olacağının altını çiziyor.

Mazzola, "2021 yılını üçüncü sırada tamamlamak, bir önceki yıl göz önüne alındığında olumlu olabilir, ilerleme kaydettikleri açık."

"Ayrıca Mercedes ve Red Bull'un ardındaki diğer ekipler arasında en iyisi olma hedefine de ulaştılar."

"Ancak şimdi 2022'ye yönelik yapılan tüm teknik çalışmalar göz önüne alındığında, rekabetçi bir Ferrari bekliyorum."

"Şahsen yarış galibiyetiyle tatmin olmazdım. Ferrari ve yarışçı zihniyeti açısından onların' 'Dünya şampiyonluğunu için yarışmak istiyoruz' dediğini duymak isterim."

"Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Aracın pistteki yönetiminin, yanı mekanik ve aerodinamik ayarlarının, lastik yönetiminin fark yaratacağını düşünüyorum."

"Sadece birkaç test olduğu için bazıları başlangıçta daha iyiyken, bazıları geride olacak. Bazı sürprizler olabilir. Fakat Ferrari'nin hazır olması lazım. Artık zamanı geldi değil mi?" dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images