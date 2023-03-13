Eski Renault teknik şefi Chester, Andretti F1'de görev alacak

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O zamanlar Lotus olarak bilinen Enstone takımında, 2013'te teknik direktörlük görevini James Allison'dan devralan Chester, 2020 yılına kadar takımın teknik operasyonlarından sorumluydu.

Daha sonra, 2020-2021 ve 2021-2022'de takımın arka arkaya Pilotlar Şampiyonluğu'nun bir parçası olduğu Mercedes Formula E takımına katıldı ve McLaren'a geçiş sürecinde de takımda kaldı.

Motorsport.com, Andretti F1 deneyimi arayışında takımın genişleme planlarını sürdürürken teknik operasyonlarının başına geçmesi için Chester ile anlaştığını doğruladı.

Amerikan takımı, F1'e katılma planlarını kamuoyuna açıkladıktan sonra, yönetim organının 2025 gibi erken bir tarihte başvuru sürecini açmasıyla birlikte FIA'ya resmi ilgi beyanını sundu.

Andretti'nin ilgi beyanı mevcut F1 takımlarının tepkisini çekerken, takımlar giriş ücretini 200 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkararak imtiyaz değerlerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Andretti, şansını arttırmak için General Motors ile Cadillac markasıyla bağlantı kurdu, ancak bu Amerikan markasının kendi güç aktarma organlarını üretmesi anlamına gelmeyecek.

Michael Andretti, Andretti Autosport Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Andretti'nin Indiana'daki tesisleri genişletilme sürecinde ve takım şu anda Banbury'deki pozisyonlar için mühendisler işe alıyor - bu da Oxfordshire kasabasındaki Formula E tesisinin F1 takımının bir kısmına da ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

F1'e 1994'te Simtek'te başlayan Britanyalı, 1995'te Arrows'a geçti ve 1997'de Damon Hill'in mühendisi olduktan sonra Mika Salo ve Pedro de la Rosa ile çalıştı.

2000 yılında test ekibine katılmak üzere Benetton'a geçti ve neredeyse 20 yıl boyunca çeşitli görevlerde Enstone ekibinde kaldı.

McLaren ise, Michael Schumacher'in F1 şampiyonluğu kazandığı yıllarda Ferrari'de yarış mühendisi olarak görev yapan Chris Dyer'ı Formula E ve Extreme E teknik departmanlarını güçlendirmek üzere Alpine'den transfer etti.