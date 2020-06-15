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Formula 1 / Son dakika

Eski Renault mühendisi, Alonso'nun dönmesini istiyor

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Eski Renault mühendisi, Alonso'nun dönmesini istiyor
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 16:10

Renault Formula 1 takımının eski mühendislerinden Isaac Prada, Renault ile F1'e döneceği konuşulan Fernando Alonso'nun dönüşüne destek verdi.

Ferrari'nin sürücü kararından sonra gözler artık diğer takımlara çevrildi ve genel olarak Renault ile Mercedes'in kimleri seçeceği merak ediliyor.

Mercedes'in Lewis Hamilton ve George Russell ya da Valtteri Bottas'ı seçmesi beklenirken, Renault'nun ne yapacağı ise büyük bir soru işareti.

Eğer Russell, Mercedes koltuğuna geçerse, Bottas boşa çıkacak ve Renault için bir aday haline gelecek. Ama aynı zamanda 2005 ve 2006 F1 şampiyonu Alonso da Renault ile görüşme halinde.

Konu hakkında konuşan eski Renault F1 mühendisi Isaac Prada, Renault'nun tercihini Alonso'dan yana kullanacağını düşünüyor.

La Voz de Asturias'a konuşan Prada, “Fernando hiç şüphesiz Renault'daki koltuk için bir numaralı aday."

“Duygusal bir faktör var ama aynı zamanda orada şampiyonluk kazanmış olması da bir faktör. Potansiyeli olan bir fırsat görürse kabul eder."

“Renault, mükemmel bir bütçesi ve ciddi hedefleri olan bir üretici. Alonso, spordaki en iyi sürücülerden bir tanesi ve diğerlerinden 0.2, 0.3 veya 0.4 saniye daha hızlı gidebiliyor. Renault, McLaren ve Ferrari'de gördüğünüz üzere, aracın yapabileceklerinin ötesinde performans gösterebilir. Şampiyonluklar için savaşabileceği bir araca sahip olmasa bile şampiyonluk için savaşabildiğini unutmayın." dedi.

Giancarlo Minardi ise Renault'nun Alonso için doğru yer olmadığını söyledi ve ekledi: "En iyi takımlarda yarışma şansı yok. Bu yüzden geri dönerse sadece vasat bir araca sahip olacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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