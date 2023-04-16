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Eski Red Bull pilotu Amsterdam'da saldırıya uğradı

Robert Doornbos, Mart ayında bir soygunun kurbanı olduğunu açıkladı. Eski Minardi ve Red Bull F1 pilotu sopayla dövüldüğünü ekledi.

Zeynep Taş
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Eski Red Bull pilotu Amsterdam'da saldırıya uğradı
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Minardi ve Red Bull ile 11 Formula 1 yarışına katılan Doornbos'un Rolex saati sabahın erken saatlerinde Amsterdam Soetendaal'da çalındı.

Saatini çalmadan önce iki saldırganın, Hollandalının kafasına bir sopayla vurduğu bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, "Kurban Soetendaal'da saat 00:15 sularında aracını park edip indikten sonra kimliği belirsiz bir adam hızla kendisine yaklaştı."

"Elindeki sopayla kurbanın kafasına vurdu."

"Kimliği belirsiz ikinci bir adam da sopalı adama katıldı. Birlikte kurbana şiddetle saldırdılar."

"Mağdur kendini savunup yardım çağırırken değerli bir saati ve telefonu çalındı."

"Ganimeti alır almaz ikili Soetendaal'dan kaçıp ve Vijverhoef yönünde sağa döndüler." dendi.

Saldırının ardından konuşan Doornbos, yaşadığı bu olaydan sonra kendisini pahalı aksesuarlar giymekten kaçındığını açıkladı.

TalkSport, Doornbos'un RTL Boulevard'a verdiği demeci aktarıyor: "Artık pahalı saatler takmıyorum, sadece bir Apple Watch takıyorum, böylece en azından adımlarımı sayabiliyorum."

Bu olay, İtalyan polisinin Charles Leclerc'in 2 milyon Avroluk Richard Mille RM67 saatiyle bağlantılı olarak dört kişiyi tutukladığını açıklamasından günler sonra yaşandı.

Ferrari pilotu hayranlarıyla bir selfie çektirmiş ve onlar ayrıldıktan sonra saatinin yerinde olmadığını fark etmişti.

Leclerc başlangıçta onların peşinden gitmiş ancak şehirden ayrıldıklarında izlerini kaybettiğini açıklamıştı.

İtalyan polisi o zamandan beri hırsızlıkla bağlantılı olarak aranan dört kişiyi tutukladı.

2021 yılında Lando Norris de bir soygunun kurbanı olmuş, McLaren pilotu Temmuz 2021'de Wembley Stadyumu'ndaki Euro 2020 finalinin ardından arabasına dönerken 144.000 sterlinlik Richard Mille marka saatini çaldırmıştı.

Polis tarafından tutuklanan şüpheli geçen ay suçsuz bulundu.

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