Eski Red Bull pilotları "eşsiz dahi" Newey için saygılarını dile getirdi

2025 yılının ilk çeyreğinde takımdan ayrılacağı söylentilerini doğrulayan Newey'in F1'de kalması halinde gideceği takım hakkında birçok spekülasyon ortaya çıktı.

İngiliz mühendis, Williams ve McLaren ile yaşadığı şampiyonlukların ardından 2006 yılında Red Bull'a katıldı. Newey'in takıma katılmasıyla birlikte Red Bull orta sıralardan çıkıp şampiyonluk mücadelesi veren bir takım haline dönüştü.

Newey, bu sezon Red Bull'da teknik direktörlük görevine devam edecek ve bir yandan RB17 hiper otomobili projesindeki çalışmalarını tamamlayacak.

Pierre Gasly, Newey için "eşsiz bir dahi" şeklinde övgüde bulunurken, takımla yarım sezonda geçirdiği en iyi anısının Newey ile çalışmak olduğunu belirtti.

Fransız pilot, "Onun için eşsiz bir dahi derim. Çok yetenekli ve spordaki en başarılı mühendis."

"Milton Keynes'e gittiğimde onun tahtasına her türlü şeyi çizdiğini hatırlıyorum ve bugünlerde F1 arabalarını böyle mi çiziyoruz diye düşünmüştüm."

"Bu gerçekten çok etkileyiciydi, aslında Red Bull'daki en iyi anım muhtemelen böyle özel biriyle çalışmaktı. Adrian ile çok iyi bir ilişkim vardı. Çok mütevazı ve ayakları yere basan birisi." dedi.

Alex Albon 2019 yılının ortalarında Gasly'nin yerini aldı. 2020'de henüz yedek pilotluğa düşürülmeden önce yarış koltuğunda yer alarak Newey ile çalışmaya devam etti.

Albon, Newey ile 2021 yılındaki simülatör görevlerinin de kapsandığı dönemde daha yakın çalıştıklarını ve Newey ile çalışmasının "ilham verici" olduğunu hissettiğini söyledi.

"O çok iyi bir insan ve çok açık görüşlü. Onunla çok iyi anlaştım."

"Onun bir sonraki hamlesini görmek ilginç olacak. Eminim bütün takımlar onun peşinden koşuyordur. Ama her ne karar verirse versin onun için her şeyin en iyisini diliyorum. Ve tabii ki bizim kapımız ona her zaman açık."

"İşin sürüş kısmıyla çok ilgiliydi. Arabanın nasıl hissettirdiğini bilmek isterdi. Sanırım bazı açılardan, araçtan en iyi şekilde yararlanmak için aracın belirli bir şekilde ayarlanması gerektiğini hâlâ anlıyordu".

"Ofisi Christian'ın ofisinin karşısında olduğu için onu görmeye giderdim. 2021'de daha çok simülatör sürücüsü olduğum dönemde bu tür şeylere Adrian ile konuşarak daha fazla dahil oldum. 2020'de yaşadığımız sorunlardan bazılarını düzeltmeye çalışıyorduk. Aynı şekilde felsefeleri ve odaklanması gereken alanları anlamaya çalışıyorduk."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pazar gününden sonra önemli olduğunu hissettiği bir şey varsa, her zaman yanıma gelir ve benim görüşümü öğrenmek isterdi. Bu kadar etkili biriyle böyle bir ilişkiye sahip olmak güzeldi."

Red Bull için 2014-2018 yılları arasında yarışan ve 2023 başında kısa süreliğine üçüncü pilot olarak takıma dönen Daniel Ricciardo, Newey'in etkisiyle tasarlanmış arabaları kullanmanın bir "ayrıcalık" olduğunu söyledi.

Ricciardo, ofiste Newey'in çizim tahtasını görmenin "biraz göz korkutucu" olabileceğini kabul etti, ancak Newey'in Goodwood'da klasik arabalarla yaptığı sürüş çabalarına dikkat çekerek ne kadar yarış tutkunu olduğunu vurguladı.

Ricciardo, "Onunla çalışmak ve onun tasarladığı yarış arabalarını kullanmak bir ayrıcalıktı."

"Açıkçası bu sporun tutkunuyum ve Red Bull ile sözleşme imzaladığımda babam bile, 'Ah, Adrian ile çalışacaksın' dedi. Bu onun için de heyecan vericiydi."

"Evet, bu bir ayrıcalıktı. Ne yapacağını göreceğiz. Ona başarılar diliyorum."

"Ofisine girmek biraz korkutucudur, çünkü kocaman bir çizim tahtası vardı ve muhtemelen ne konuştuğu hakkında hiçbir fikrim olmayan şeyleri sorardı."

"Bana çok fazla soru sormamasını umardım ve kendi iyiliğim için bunu basit tutmak isterdim. Ancak o da bir motor sporları hayranı ve Goodwood gibi şeylere katılıyor. O da hepimiz gibi derinlerde bir tutkun."

"Ve tabii ki hâlâ bu sporla yakından ilgilenip yatırım yapıyor olması bence sporu ne kadar sevdiğini gösteriyor."