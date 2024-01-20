Eski Red Bull genç sürücüsü Crawford: "Tarihin en iyisi Schumacher"

Red Bull'un eski genç pilotu, Verstappen'in bir Formula 1 aracının kokpitine oturmuş 'muhtemelen en hızlısı' olduğunu kabul etti.

Verstappen, çok sayıda F1 rekorunu kırdığı ve 2023'te 22 yarıştan 19'unu kazanarak üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı tarihi bir sezonunun ardından konuşmaya kesin olarak girdi.

Bu galibiyetlerin on tanesi arka arkaya geldi ve Verstappen 7 Mayıs'taki Miami Grand Prix'si ile 3 Eylül'de Monza'daki İtalya Grand Prix'si arasında yenilmeyerek eski Red Bull yıldızı Sebastian Vettel'in 2013'teki dokuz galibiyetlik rekorunu kırdı.

26 yaşındaki Verstappen, 2021'deki ilk şampiyonluk sezonunun başlangıcına kadar uzanan son 66 yarışın 44'ünü kazandı. 2024'te üst üste dört şampiyonluk elde etmek için favori konumda bulunuyor.

Verstappen'in göz kamaştırıcı istatistiklerine rağmen Crawford, yüzyılın başında Ferrari ile F1'e hükmeden yedi kez Dünya Şampiyonu Schumacher'in hala en iyisi olduğuna inanıyor.

Track Limits podcast'inde tarihteki en iyi sürücüyü söylemesi istendiğinde Crawford, "Bence Schumacher olmalı."

"Verstappen'in muhtemelen tüm zamanların en hızlısı olduğunu söyleyebilirim. Ama Schumacher'in yaptıklarına bakarsak, en iyisi o." dedi.

Crawford'un yorumları, geçen yıl Le Mans'ı kazanan Richard Bradley'nin Verstappen'in yakın gelecekte Ferrari'ye geçip takımı kazanma yoluna döndürerek büyüklüğünü pekiştirmesini önermesinin ardından geldi.

PlanetF1.com ve DR Sports işbirliğiyle kurulan YouTube kanalı On Track GP aracılığıyla konuşan Bradley, "Max'in birkaç yıl içinde Ferrari'ye geçeceğini düşünüyorum."

Fotoğraf: Erik Junius Carlos Sainz, Ferrari SF-23,Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Bu beni şaşırtmaz, özellikle de şampiyonluklar kazanmaya devam eder ve rehavete kapılmaya başlarsa ve insanlar 'Tüm zamanların en iyisi o mu? sorusunu sorar."

"Max öyle bir adam ki: 'Tamam, ben de Schumacher'in yaptığını yapacağım. Ferrari'yi kazanamayacak durumdan alıp Dünya Şampiyonu yapacağım diyebilir."

"Böyle düşünmemin nedeni Max'in büyüklüğe giden yolda olması bunu hepimiz görebiliyoruz. Hızlı bir yükselişte, şu anda dominant durumda ve Red Bull ile Dünya Şampiyonlukları kazandı. Ama onun gerçek büyükleri tanımlayan şeyi yaptığını hiç görmedik."

"Bunu söylerken Schumacher'e, [Ayrton] Senna'ya, [Lewis] Hamilton'a bakıyoruz ve bu adamların hepsini tanımlayan tek şey, standartların altında bir araçla kazanabilmeleri ve bir üreticiyi o sırada kazanamadıkları bir konumdan daha sonra kazanan bir konuma getirebilmeleridir."

"Schumacher bunu Ferrari ile yaptı. Lotus'tayken Senna vardı, 2009'da yeni kurallar geldikten sonra McLaren'de Hamilton vardı ve sonra tabii ki Mercedes ile."

"Max çok çok iyi bir takımda ve araçta yapması gerekeni yapıyor olsa da, bence kendini kanıtlamak isteyecektir. Çünkü Max, bu bir sır değil, en hafif tabirle oldukça gururlu bir insan ve tüm zamanların gerçek büyüklerinden biri olduğunu göstermek isteyecektir."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde Ferrari'yi Schumacher ile sahip olduğu ihtişama geri getirmek isteyeceğini görebiliyorum."

"Bunun nasıl görüneceğini bilmiyorum. Bunun ne zaman gerçekleşebileceğinden de emin değiliz."

"Hâlâ genç ve biraz daha zamanı var ama önümüzdeki beş yıldan sonra, eğer beş ya da daha fazla şampiyonluk seviyesine ulaşırsa, ki bence bunu yapabilir. Özellikle de kurallar 2026'ya kadar değişmezse. Bunun göz önünde bulundurulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.