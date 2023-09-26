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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Eski pilotlar, Sargeant’ın Williams için doğru isim olmadığı görüşünde

Timo Glock, Williams takım patronu James Vowles’un; Suzuka’da yaptığı iki kaza ve toplu hatalarından sonra Logan Sargeant’ı nasıl savunacağını merak ediyor.

Logan Sargeant, Williams FW45

Gridde belirsiz bir gelecekle yüz yüze olan tek pilot Sargeant ve Japonya GP sıralama turlarında yaptığı kazayla durumu kendisi için daha da kötü hale getirdi.

Son virajda arkadan kayma yaşayan pilot bir anda kendini çimlerin üzerinde buldu ve aracın yan tarafını çarptı. Bu da FW45’te ciddi hasara neden oldu.

Öyle ki, Williams kapsamlı onarımlar sırasında 'üçüncü bir araç' inşa etmiş sayıldı ve Sargeant'a bu kural ihlali nedeniyle 10 saniye ceza verildi.

Rakiplerinin ilk turdaki temasları nedeniyle Sargeant, güvenlik aracı girdiğinde cezasını çekmişti. Fakat ne yazık ki, Kaliforniyalı da çok geçmeden bu kazalara karıştı ve Valtteri Bottas’la çekişmesinde hata yaparak Alfa Romeo sürücüsüne çarptı.

Sargeant, yeni ön kanat için pit yapmasına rağmen hasar daha da arttı ve bu da Williams’ın aracı yarıştan çekmesine neden oldu.

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Glock, Vowles’un buna nasıl tepki vereceğini merak ediyor.

Sky Deutschland’a konuşan Glock, “Onun her zaman arkasında olduğunu ve ona zaman tanımamız gerektiği söyleyen James Vowles’un sıradaki yorumunu çok merak ediyorum.”

“Fakat takıma bütçe açısından zarar veren çok hata yapıldı. Mekanikerlerin bundan dolayı ne kadar zorlandığını gördük.”

“Dünün sakin geçmesinin ardından bugün kaza yaptı. İleride sürücü kadrosunu nasıl seçeceklerini düşünmeleri gerekiyor.”

“Bu sürücü kadrosuna bakılınca, takımın yarışan sadece bir adamı var. Sargeant’ın, aracı Alexander Albon kadar tutarlı kullanabileceğini düşünmüyorum.”

“Zor bir başlangıç pozisyonunda ve takımda ne kadar daha kalacağı merak konusu. Bence böyle bir olasılık var.” dedi.

Timo Glock

Timo Glock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Albon, Sargeant henüz hedefini tutturamazken, Williams’ın 21 puanının tamamını toplayarak takımı Takımlar Şampiyonası’nda 7’ci sıraya taşıdı.

Peki Vowles, Suzuka’dan sonra neler söyledi?

Vowles, “Logan’ın durumunda, Valtteri ile olan kazasında aracının kilitlenmesi ve yandan çarpması, araca devam edemeyeceğini gösterecek kadar zarar verdi.” dedi.

Özellikle takımın, Albon’u kendi hatası olmamasına rağmen kaybetmesi ‘acı bir hayal kırıklığı’ olarak nitelendirilebilir.

Vowles ayrıca, “Şampiyonluktaki sıralamamızın Singapur’dan bu yana değişmemesi sadece şans. Bu şekilde yarışmak istediğimiz bir şey değil.” 

“Doğru ortamı yaratırsan ve hatalarından ders çıkarırsan çok daha güçlü olursun. Bizim yapacağımız şey de bu.” yorumlarında bulundu.

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Glock’ın Sky Deutschland kanalındaki meslektaşı Ralf Schumacher, Sargeant’ın Williams’daki durumundan bunaldığını ve bunun da hata yapmasına sebebiyet verdiğini düşünüyor.

Schumacher, “Üzgünüm fakat o uyum sağlayamadı. Bu Formula 1’de yapmamanız gereken bir hata.”

“Güç kullanmaya çalışıyor ve bu onu biraz umutsuzluğa düşürüyor. Fakat güç de bir işe yaramıyor.” dedi.

Çeviren: Jamila Rustamova

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