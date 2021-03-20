COVID-19'a yakalanan eski F1 pilotu Marques: "Öleceğimi düşündüm"

Minardi ile üç Formula 1 sezonunda 24 Grand Prix'ye katılan Marques, Caras dergisine verdiği demeçte, COVID-19 nedeniyle akciğerlerinin %85'inin etkilendiğini ve hastanede yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Şu anda bir otomobil gelişim şirketi işleten ve aynı zamanda IndyCar ve Brezilya stock car şampiyonasında yarışan 45 yaşındaki Marques, hayatını kaybetmekten korktuğunu belirtti.

Marques, "Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordum, çünkü hep çok sağlıklıydım, iyi besleniyordum, fiziksel aktiviteler yapıyordum ve kendime çok iyi bakıyordum. Açıkçası bana hiçbir şey olmayacağını düşünüyordum ve benim için asıl önemli olan şey ailemdi."

"Teşhisten iki saat sonra, nefes darlığı çekmeye başladım. Bir saat sonra nefes alamadım. Şimdi bu röportajı yapıyorken, hâlâ akciğer kapasitemin sadece %30'unu kullanabiliyorum."

“Hastanedeki ilk üç, dört gün dehşet vericiydi. Neredeyse ölüyordum, adeta sizi parçalıyor. Çok fazla ilaç aldım, her üç saatte bir ilaç verildi ve uykusuz dokuz gün geçirdim."

“Ve her şey birbiri ardına yaşandı: Mide ağrısı, bacaklarım alerjiyle dolu, hâlâ yerimde lekeler var, iki gün boyunca hıçkıra hıçkıra ağladım, tarif edilemez bir baş ağrım vardı. Virüs her yere saldırıyordu."

"Bu şey pes etmiyor gibi görünüyordu... Öleceğimi düşünüyordum ve bir vasiyet bile hazırladım. İki gün daha böyle kaldım. İyileşmeye başladığım zaman geceleri, bu iyileşmenin yanlış bir alarm olduğundan korkuyordum." dedi.

Marques'in ciddi semptomlar geçirmesine rağmen hastalığı tamamen atlatması bekleniyor.

Tarso Marques in hospital with Covid-19 Photo by: Arquivo pessoal