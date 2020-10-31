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Formula 1 / Son dakika

Eski Minardi patronu Formula 1’e dönüşü düşünüyor

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Eski Minardi patronu Formula 1’e dönüşü düşünüyor
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Eski F1 takım patronu Paul Stoddart, sporun yeni takımların katılması için daha cazip olmaya başladığını söylüyor.

Stoddart 2001-2005 arasında Minardi patronluğuna geçti ve sonrasında takımı Red Bull’un sahibi Dietrich Mateschitz’e sattı. O da takımı ilk olarak Toro Rosso’ya çevirdi. Şimdiyse aynı takım AlphaTauri adıyla Formula 1’de yarışıyor.

Fakat Stoddart spora dönüşü tartarak bir takımla dönmesinin çok da zor olmayacağını söyledi.

RaceFans.net’e konuşan Stoddart, “İhtiyacım olanın %90 kadarına sahibim. Tüm tesislere sahibim. Kamyonlarım, motorize evlerim var. Ve bir dereceye kadar bir çok insan da. Hâlâ araç üretecek kapasiteye sahibiz.”

“Yani Haas gibi dışarıdan bir çok parçayı aldığınız ve 100-150 kişilik bir ekiple çalıştığınız bir durum çok zor olmaz.” dedi.

Yeni takımların var olan 10 takıma, aralarında bölüştürülecek 200 milyon Dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyor. Bu konudaysa Stoddart, maliyeti azaltmak adına sıfırdan yeni bir takım kurmaktansa var olan bir takımı devralmayı tercih edeceğini söyledi.

Stoddart, “Gene Haas’ın ne yapacağına karar vermesi gerek, Alfa Romeo da kararını verecek."

“Tabi bunları söylerken Renault’nun devam edeceğini var sayıyoruz, çünkü öyle yapacaklarını pek düşünmüyorum. Zaman gösterecek...”

“Yani zaman zaman 200 milyonluk katılım ücretinden daha düşük fiyata satın alınabilecek takımların ortaya çıkacağını düşünüyorum.”

“Eğer geri dönmeyi düşünen birisi olsaydım yeni bir takım kurmaktansa var olan bir takımı satın almaya bakardım, yeni bir takım kuracak tüm tesislere sahip olmama rağmen.” dedi.

Stoddart yakın zamanda Formula 1’e yeni bir özel takımın katılacağını düşünmüyor ama yine de değerlendirmeye aldığı bir seçenek.

Stoddart, “2022 olacağından emin değilim, ama F1’in biraz daha mantıklı olacağı yönünde bir ihtimal görüyorum. Ama bu çok büyük oranda 2025-26'da motor regülasyonlarına ne yapacaklarına bağlı.”

“2018’de çok ciddi bir şekilde geri dönmeyi düşünüyordum, 2019’da o kadar değil çünkü ekip olarak farklı bir yönde ilerliyorduk ve havacılığa milyonlarca dolar harcıyorduk.”

“F1’e dönersem eğer beni biraz oyalayacak çünkü dürüst olmam gerekirse bu sporu çok seviyorum.”

“%110’umu verirdim çünkü F1’de öyle gerekiyor, çok zaman alıyor. O yüzden diğer şirketlerimi yönetmekte zorluk çekerdim.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Paul Stoddart
Editör Memet Kağan Bilgili

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