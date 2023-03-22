Eski Minardi patronu: "Alonso ilk F1 yarışında şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu gösterdi"

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F1'in Beyond the Grid podcast'inde konuşan Stoddart, 19 yaşında Minardi'ye katılan Alonso'nun çaylak sezonunu değerlendirdi.

Alonso, Stoddart'ın European charter havayolu şirketinin Aralık 2000'de satın aldığı takıma katıldı ve ertesi yıl Melbourne'deki ilk yarışına, minimum deneyimle çıktı.

Stoddart, Alonso'nun kış boyunca aceleyle üretilen Minardi aracıyla 19. başladığı ve yarışı Benetton'dan Giancarlo Fisichella'nın önünde 12. bitirdiği Melbourne'de kendisini kanıtladığını söylüyor.

Stoddart, Alonso'nun Suzuka'daki müthiş hızının İspanyol pilot hakkındaki görüşlerini pekiştirdiğini ekledi.

Şöyle konuştu: "İlk yarış yani 2001 Melbourne tüm tahminlerimi doğruladı."

"Yalnızca 50 kilometrelik bir düzlük testinden geçmiş bir araç; sahip olduğu tek şey buydu. Fernando o araçtan her şeyi çıkararak 12. oldu."

"Eğer başka bir tane istiyorsanız, o da 2001'deki Suzuka'dır. O günlerde hâlâ Pazar sabahı ısınma turları olurdu ve eğer [takımdan] ayrılan bir sürücü varsa, aracın tüm yakıtını boşaltıp, tam gaz gitmesine izin vermek bir gelenekti."

"Ben de aynı fikirdeydim. Daha sonra ısınma devam ederken bir takım toplantısına çağrıldım ve her nedense, Fernando ve mühendisi onun böyle bir tur atması konusunda hemfikir değildi."

"Araca yakıt koydular. Bu yüzden Fernando o tarz bir tur atamadı, aslında Fernando çok az kez şikayet eden biriydi ve bu, o anlardan biriydi."

"Doğruca bana geldi ve 'Kızmadım ama aracıma yakıt koydular' dedi. Ben de ona 'Bu konuda bir şey yapamam Fernando. Gerçekten üzgünüm. En azından sana o turu vermelerini söyledim' dedim. Fakat Fernando bu işin peşini bırakmayacaktı!"

"Suzuka'daki o yarışın verilerine bakarsanız, onun 53 tane -sıralama- turu attığını göreceksiniz. Eğer dünya onun ne kadar iyi olduğunu bilmek istiyorsa, bu verilere bakmalı."

Fernando Alonso, Team Astromega Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Stoddart, Alonso'yu ilk kez 2000 yılındaki F3000 sezonunda gördüğünü söyledi.

Spa finaline pole pozisyonunda başlayan Alonso, Belçika pistindeki çarpıcı performansıyla takım arkadaşı Marc Goossens'i neredeyse 15 saniye farkla geçerek zafere ulaştı.

Bu yarışa atıfta bulunan Stoddart, Alonso'nun başarabileceği şeyleri o anda gördüğünü söyledi.

"Alonso'yu ilk gördüğümde 2000 yılıydı, o dönem F3000'de Astromega takımıyla yarışıyordu, bizim sürücümüz Mark Webber ise European Arrows için yarışıyordu."

"Alonso'nun 2000 Spa'daki performansını hatırlıyorum, tam bir şaheserdi. Aslında yıl boyunca dikkatimi çekmişti ama Spa'daki o muhteşem yarıştan sonra aklımdan hiç çıkmadı."

"Fernando o günlerde, hatta bizimle birlikteyken bile çok sessiz ve mütevazi biriydi. Sadece önüne bakar ve işini yapardı."

"O yarışı izledim ve aklıma gelen şey daha Formula 1 aracının direksiyonuna geçmeden 'bu adamın kaderinde dünya şampiyonu olmak var' oldu."

"Yanılmadım! Sadece iki değil dört [şampiyonluğu] olmalıydı."