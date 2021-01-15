Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti

Açıklama bugün Mercedes tarafından yapıldı ve 81 yaşındaki Hubbert'ın hayatını kaybettiği doğrulanmış oldu.

1939'da dünyaya gelen Hubbert, 1965'te Stuttgart Üniversitesi'nin mühendislik bölümünden mezun oldu ve o yıl Daimler-Benz'e katıldı.

Sindelfingen fabrikasında üst düzey roller üstlenen Hubbert, 1987'de Mercedes'in Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Şirketin durumunu gözden geçirdikten sonra, motor sporlarının ilerlemek adına doğru bir yol olduğunu düşünüyordu. Mercedes'in 1955'ten itibaren yarış dünyasında resmi olarak yer almadığı düşünüldüğünde, attığı adımın ne kadar büyük olduğu görülebiliyordu.

2018'de "Şirketin içinde bulunduğu duruma baktığımda, kendimizi bazı zorluklara soktuğumuzu fark ettim."

"Devam eden bir iç tartışma nedeniyle araçlarımızı ihmal ediyorduk. Motor sporları faaliyetleri ile markanın imajını parlatabilmemizi umuyordum. Henüz okula gittiğim ve spora ilgi duyduğum 1950'leri düşündüm ve ayrıca 1930'lara da baktım."

"Şirketin her şeyi iyi yapmadığı dönemler vardı ve motor sporları markaya ekstra bir güç sağlıyordu." demişti.

Mercedes, Peter Sauber'in World Sportscar ekibine olan desteğini artırırken, 1988'de yenilenen DTM serisine dahil oldu.

Marka, 1989 ve 1990'da şampiyon olurken, Le Mans'da da zafere ulaştı. Daha sonra Hubbert, motor sporları programlarına liderlik etmesi için Norbert Haug'u göreve getirdi.

Ancak Michael Schumacher'in de yer aldığı Sauber ekibiyle Formula 1'e geçme planı rafa kaldırıldı.

Yine de Mercedes, motor üreticisi olarak Formula 1'e dahil oldu.

Hubbert, yıllar ilerledikçe Daimler'de üst düzey bir yönetim görevi üstlendi ve aynı zamanda F1 projelerinin arkasındaki ana figürlerden biriydi.

2004 yılında emekli olduktan sonra bile McLaren'ın büyük bir destekçisiydi.

Mercedes'deki görev süresi boyunca A sınıfı ve M sınıfı gibi araçların üretimine de öncülük etti.