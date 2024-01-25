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Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

Eski pilot ve Mercedes CEO'su Nick Fry'a göre Max Verstappen'e hangi aracı verirseniz verin, yine de zirveye çıkacaktır.

Editör Burak Yasul
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Eski Mercedes CEO'su Nick Fry, Max Verstappen'in mevcut F1 pilotları arasında açık ara birinci olduğuna inanıyor ve rakiplerini herhangi bir araçta yenebileceğini iddia ediyor.

Verstappen, 22 yarışın 19'unu kazanarak olağanüstü bir 2023 sezonu geçirdi.

Çok sayıda rekor kırdığı bir sezonda üst üste üçüncü kez pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

Verstappen şu anda tüm zamanların en çok yarış kazananları listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve önünde sadece Lewis Hamilton ve Michael Schumacher bulunuyor.

Red Bull 2023'te bir kez daha en iyi araca sahip olsa da, Verstappen'in dominant performansının eşi benzeri görülmemişti.

Önce Honda'da, ardından Brawn GP'de çalışan ve Mercedes'e dönüştüklerinde takımda kalan Fry, Verstappen'in gridde öne çıkan pilot olduğunu düşünüyor.

OLBG'ye verdiği demeçte Fry, "Ne yazık ki Verstappen'in şu anda en iyi sürücü olduğunu gösterdiğini söylemek zorundayım ve bunun çok da önemli olacağını düşünmüyorum. Hatta bu onun işine bile gelebilir çünkü çok iyi uyum sağlayabildiğini gösterdi ve muhtemelen her aracı rakiplerinden daha iyi kullanacaktır."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, crosses the line as fireworks light the sky

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, crosses the line as fireworks light the sky

"Bir keresinde birinin araba kullanabiliyorsan, her şeyi kullanabilirsin dediğini duymuştum. Max'i berbat bir araca ya da Red Bull aracına koysanız da fark etmez. Muhtemelen yine de diğerlerini geçerdi. Çok uyumlu biri. Ne yazık ki bunun pek bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum."

"Max'i gridin en arkasından başlatsaydınız, yine de çoğu kişiden daha iyi olurdu. Ama belki de kazanamazdı. Bunun büyük bir kısmı araçtan kaynaklanıyor. Red Bull en iyi sürücüye ve en iyi araca sahip." dedi.

Fry'ın yorumları, kendisine griddeki her sürücünün aynı araca sahip olması durumunda ne olacağı sorusunun yöneltilmesinin ardından geldi.

67 yaşındaki Britanyalı, tüm pilotların eşit araçlara sahip olduğu tek seferlik bir yarış fikrinin pratik olmadığını düşünüyor.

Fry, "Johnny Herbert'in herkesin aynı aracı kullandığı tek seferlik bir yarış fikri, eğer pratik olsaydı iyi bir fikir olurdu."

"Bu tür fikirler geçmişte de denenmişti. Ama sorunlar sponsorluklarda yatıyor ve bu sponsorluklar sürücüler ve araçlarla çok yakından bağlantılı. İşte bu noktada işler zorlaşıyor." dedi.

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