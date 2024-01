Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

Eski Mercedes CEO'su Nick Fry, Max Verstappen'in mevcut F1 pilotları arasında açık ara birinci olduğuna inanıyor ve rakiplerini herhangi bir araçta yenebileceğini iddia ediyor.

Verstappen, 22 yarışın 19'unu kazanarak olağanüstü bir 2023 sezonu geçirdi.

Çok sayıda rekor kırdığı bir sezonda üst üste üçüncü kez pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

Verstappen şu anda tüm zamanların en çok yarış kazananları listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve önünde sadece Lewis Hamilton ve Michael Schumacher bulunuyor.

Red Bull 2023'te bir kez daha en iyi araca sahip olsa da, Verstappen'in dominant performansının eşi benzeri görülmemişti.

Önce Honda'da, ardından Brawn GP'de çalışan ve Mercedes'e dönüştüklerinde takımda kalan Fry, Verstappen'in gridde öne çıkan pilot olduğunu düşünüyor.

OLBG'ye verdiği demeçte Fry, "Ne yazık ki Verstappen'in şu anda en iyi sürücü olduğunu gösterdiğini söylemek zorundayım ve bunun çok da önemli olacağını düşünmüyorum. Hatta bu onun işine bile gelebilir çünkü çok iyi uyum sağlayabildiğini gösterdi ve muhtemelen her aracı rakiplerinden daha iyi kullanacaktır."

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, crosses the line as fireworks light the sky