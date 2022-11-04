Leipzig CEO'su, Red Bull'un sportif tarafının başına geçti

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Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in 22 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından Red Bull'un tüm kollarını etkileyecek büyük bir hiyerarşik yeniden yapılanma yaşanıyor.

Salzburg merkezli markanın amiral gemisi olan 'spor bölümü' de elbette bu yenilenmeye dahil olacak. Önümüzdeki yıllarda Formula 1'den futbola, hokeyden ekstrem sporlara kadar uzanan geniş bir alanı yönetecek isim Almanya'dan çıktı.

Bu zor görev için seçilen isim, spor kariyerinde kros sporcusu olan ve 2014 yılından bu yana Red Bull'un sahibi olduğu RB Leipzig'in CEO'luğu görevini üstlenen 47 yaşındaki Alman Oliver Mintzlaff olacak.

Motorsport.com, bugün Red Bull'un yeni yönetim yapısını zaten duyurmuştu ve resmi açıklamada kısa bir süre önce geldi.

Red Bull Racing'den yapılan açıklamada, "Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından Oliver Mintzlaff'ın Kurumsal Projeler ve Yatırımlar CEO'su olarak atandığını öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz."

"Oracle Red Bull Racing'in günlük işleyişinde herhangi bir değişiklik olmayacak olsa da, elit sporlarda böylesine güçlü bir geçmişe ve benzer düşüncelere sahip biriyle çalışmak heyecan verici olacak." denildi.