Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

Enzo Ferrari'yi etkiledikten sonra 1972 ve 1973 yıllarında Ferrari için yarışan Arturo Merzario, günümüz sürücülerinin bir grand prix'nin sonucu üzerinde çok az etkisi olduğuna ve sonuçların büyük ölçüde araç kalitesi tarafından belirlendiğine inanıyor.

80 yaşındaki İtalyan pilot, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği kapsamlı bir röportajda, artık her pilotun potansiyelinin binde birine kadar geliştirilmiş yeteneklere sahip olduğuna ve pilotlar arasındaki farkların minimum düzeyde olduğuna inandığını belirtti.

Merzario, F1'de kendi takımı olsa hangi sürücüleri takımında görmek istediği sorusuna açık sözlü bir yanıt verdi.

Merzario "Son zamanlarda, elektronik ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, farklar gerçekten çok azaldı."

"[Tazio] Nuvolari'nin zamanında, sürücü nihai sonucun yüzde 70'ini oluşturuyordu. Yavaş yavaş bu ortadan kalktı. Benim zamanımda bu oran yüzde 50'ydi."

"Şimdi kimseyi rencide etmek istemem. Ama bu oran yüzde 10'a indi. Doğuştan yetenekli olanlar her zaman fark yaratacaktır."

"Önce saniyelerden, sonra onda birlerden ve şimdi de binde birlerden bahsediyoruz. Hepsi de simülatörler, yedi-sekiz yaşlarında başlayan karting eğitimleri ve hazırlanan takımlar sayesinde büyük bir mükemmelliğe ulaşıyor."

"Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi bir takıma katılacak kadar şanslı olmak kolay değil. Başka motivasyonlar, başka politik ve endüstriyel çıkarlar var."

"60'larda ve 70'lerde, 80'lerin sonuna kadar diyebilirim, bir takımın pilot seçimini görülebilen yetenekler belirlerdi. Sonra para çantalarının zamanı geldi."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Paranın kimden geldiği önemli değil. İster anneden, ister büyükbabadan ya da sponsordan gelsin. Böylece koltuk daha yetenekli olanların elinden alındı." dedi.

1976'da Almanya Grand Prix'sinde yanan Ferrari'sinin içinde sıkışan Avusturyalı Niki Lauda'yı kurtararak kahraman olan Merzario, geçen yıl Gazzetta'ya yaptığı açıklamada artık F1'in büyük bir hayranı olmadığını söylemşti.

2023 Minardi Günü'nde Merzario, "Bugünlerde Formula 1'i sevmiyorum. Pilotlar yeterince iyi olmadığı için değil, her şey çok kolay hale geldiği için."

"Araçta sürücünün işini kolaylaştıran pek çok elektronik parça var. Eskiden olduğu gibi mücadele etmiyorlar ve motor sporlarının iyi tarafını bu noktada kaybediyorsunuz."

"Beni yanlış anlamayın, en iyi sürücü yine ortaya çıkacak, kazanacak ve fark yaratacak." demişti.

F1'in nasıl geliştirilebileceğini düşündüğü sorulan Merzario, mekanik tarafa olan bağımlılığı ortadan kaldıracak ve sürücünün girdisine biraz daha önem verecek bir odak değişikliğinin doğru yönde atılmış bir adım olacağını söyledi.

Merzario, "Söylenecek çok şey var... Her şeyden önce motor sporları insani hale getirilmeli ve artık sadece teknik olmaktan çıkarılmalı."

"Bu durum alt Formula serileri için de geçerli. Karar çok fazla pit duvarına bağlı. Bir yarışın gidişatını belirleyen sadece kişisel görüşler değil. Aynı zamanda bilgisayarlar ve ekipmanlardır. İnsan hissiyatına geri dönmeliyiz."

"Sürücü, mekanikerlerle tartışarak kendi yeteneklerine güvenmelidir. O halde mekaniker figürü F1'de eskisine kıyasla çok az önem taşıyor." dedi.

Merzario'ya göre mevcut durum, bazı sürücülerin sadece doğru zamanda doğru yerde bulunarak kariyerlerinde hayat değiştiren anlar yaşayabileceği anlamına geliyor.

Merzario, "Ne yazık ki herkes sadece kazanan arabacı görüyor."

"Son yıllarda, [Max] Verstappen ile Red Bull kazandı. İlk olarak Mercedes ile [Lewis] Hamilton kazandı. Ve daha önceki yıllarda Ferrari'nin direksiyonunda [Michael] Schumacher vardı."

"McLaren dönemi... Aslında her sürücünün amacı en iyi sonucu elde etmek için mekanik bir araca binmektir."

"Belki de daha önce gerçekleşmemiş bir şey. Markası ne olursa olsun, her zaman en iyi arabayı tercih etmeniz gerekir. Şu da oluyor: doğru yere ama yanlış zamanda varabiliyorsunuz ya da tam tersi. Bu da hayatınızı değiştirebilir."

"Artık her şeyi nasıl yapacağını bilen, sadece mühendislere bağlı olan ve her şeyi kontrol etmesi istenen genel bir kişi yok. Tekrar ediyorum, kimseyi rencide etmek istemem ama bu üzücü bir gerçek. Bu diğer sporlar için de geçerli." dedi.