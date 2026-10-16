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Eski Ferrari mühendisinden Newey yorumu: "Red Bull’daki ilk yıllarına benziyor"
Eski Williams, Mercedes ve Ferrari mühendisi Jock Clear, zorlu 2026 sezonuna rağmen Aston Martin’in önümüzdeki yıllarda büyük adımlar atacağına inanıyor.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 16 Eki 2026 12:20
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Adrian Newey, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Adrian Newey ve Red Bull'un şampiyonluklar yaşadığı motor partneri Honda'nın gelişiyle 2026 sezonuna büyük umutlarla başlayan Aston Martin, geride kalan 17 yarışta sadece 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldı. Newey, AMR26 aracının geliştirilme sürecinde rakiplerinden dört ay geride kaldıklarını ve rüzgâr tüneli çalışmalarına ancak Nisan 2025'te başlanabildiğini açıklamış, ancak bu aksaklıkların 2027 ve sonrası için tekrarlanmayacağının sözünü vermişti.
PlanetF1.com’a konuşan tecrübeli mühendis Jock Clear, Aston Martin'in yaşadığı mevcut zorlukların F1'de başarılı olmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Newey’nin Aston Martin’deki durumunu, Red Bull’daki ilk yıllarına benzeten Clear, efsanevi tasarımcının Red Bull ile ilk zaferini ancak dördüncü sezonu olan 2009'da kazanabildiğini hatırlattı.
Jock Clear, Ferrari
Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images
Aston Martin’in potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna yanıt veren Jock Clear, şu değerlendirmelerde bulundu: "Başarı için gerekli her şeye sahiplermiş gibi görünüyor.”
“Bunu daha önce farklı bağlamlarda da söylemiştim; en büyük yeteneklerin takım değiştirdiği bu dönemler, F1’de kazanmanın ne kadar zor bir iş olduğunu hepimize hatırlatan bir örnektir.”
“Adrian ve takımın önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli adımlar atacağından eminim.”
“Kariyerinin bu bölümüyle Jaguar’ın küllerinden doğan Red Bull’daki ilk yılları arasında büyük benzerlikler var. Zirveye ulaşıp ulaşamayacaklarını ise zaman gösterecek."
2026 sezonu öncesinde Aston Martin’in takım patronluğu görevini de üstlenen Newey, kariyerinde ilk kez bu kadar üst düzey bir yöneticilik görevi almıştı. Ortak iddialara göre Newey’nin bu koltuğu ilerleyen süreçte Red Bull’dan eski çalışma arkadaşı Jonathan Wheatley’ye devretmesi bekleniyor.
Adrian Newey, Aston Martin F1
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Teknik kökenli isimlerin F1 takımlarının başına geçmesini değerlendiren Clear, McLaren’da Andrea Stella ve Williams’ta James Vowles örneklerine dikkat çekti: "Andrea ve James, McLaren ve Williams'ta ilerleme kaydetmeye başladığında sporun teknik kısmını gerçekten anlayan insanların iyi takım patronu olabileceklerini düşünmüştüm.”
“Tabii ki bir takım patronunun gemiyi doğru yönde tutmak için ihtiyaç duyduğu diğer liderlik yeteneklerini de azımsamıyorum."
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- Motorsport.com Ekibi
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