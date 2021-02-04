Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

2021 Formula 1 sezonunda bazı takımlar isim değiştirecek ve pilot tarafında da büyük değişiklikler olacak. Bu yüzden taraftarlar yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

Gözler Fernando Alonso ile anlaşan ve adını Alpine olarak değiştiren Renault ile dört kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşan ve Aston Martin Racing adıyla yarışacak olan Racing Point'in üstünde.

Vettel hamlesinin, Aston'un F1'deki hedefinin apaçık bir göstergesi olduğunu söyleyen eski Ferrari F1 mühendisi Ernest Knoors RTLGP'ye şöyle dedi: “Bence Aston Martin, gelecek için çok ilginç bir proje. Perde arkasındaki bazı önemli kişilerin de değiştiğini düşünüyorum. ”

"Aston Martin'de şu anda gördüğümüzden daha fazlasının gerçekleştiğinden ve arkada daha büyük bir plan olduğundan şüpheleniyorum."

"Aston Martin'in zaten diğer şampiyonalarda araçları var ve orada AMG mühendislerinden oldukça fazla katılım sağlanıyor. Bunlar belirli bir yönü işaret eden şeyler."

Aston Martin Racing takım patronu olan Otmar Szafnauer ise yeni adlarıyla güçlü bir sezon geçirebileceklerine inanıyor: "Bu noktaya ulaşmak için neredeyse bir yıllık hazırlık yaptık.

Aston Martin Formula 1 Team olarak yeni kimliğimizle açıldığımızdaki yorumları görmeyi dört gözle bekliyoruz."

“Böylesine ikonik bir markayı temsil etmek, ekibin her üyesi için büyük bir ayrıcalık. Bizden daha büyük takımlara karşı savaşma konusunda haklı bir ün kazandık, bu nedenle Aston Martin adını en başından itibaren bir 'gurur 'temsili yapacağımıza eminiz."