Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

paylaşım
yorumlar
Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
Ekleyen:
, Editör

Racing Point olarak geçirdiği güçlü 2020 sezonu ardından Aston Martin Racing, 2021'de keskin bir rekabete hazırlanıyor.

2021 Formula 1 sezonunda bazı takımlar isim değiştirecek ve pilot tarafında da büyük değişiklikler olacak. Bu yüzden taraftarlar yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

Gözler Fernando Alonso ile anlaşan ve adını Alpine olarak değiştiren Renault ile dört kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaşan ve Aston Martin Racing adıyla yarışacak olan Racing Point'in üstünde.

Vettel hamlesinin, Aston'un F1'deki hedefinin apaçık bir göstergesi olduğunu söyleyen eski Ferrari F1 mühendisi Ernest Knoors RTLGP'ye şöyle dedi: “Bence Aston Martin, gelecek için çok ilginç bir proje. Perde arkasındaki bazı önemli kişilerin de değiştiğini düşünüyorum. ”

"Aston Martin'de şu anda gördüğümüzden daha fazlasının gerçekleştiğinden ve arkada daha büyük bir plan olduğundan şüpheleniyorum."

"Aston Martin'in zaten diğer şampiyonalarda araçları var ve orada AMG mühendislerinden oldukça fazla katılım sağlanıyor. Bunlar belirli bir yönü işaret eden şeyler."

Aston Martin Racing takım patronu olan Otmar Szafnauer ise yeni adlarıyla güçlü bir sezon geçirebileceklerine inanıyor: "Bu noktaya ulaşmak için neredeyse bir yıllık hazırlık yaptık.
Aston Martin Formula 1 Team olarak yeni kimliğimizle açıldığımızdaki yorumları görmeyi dört gözle bekliyoruz."

“Böylesine ikonik bir markayı temsil etmek, ekibin her üyesi için büyük bir ayrıcalık. Bizden daha büyük takımlara karşı savaşma konusunda haklı bir ün kazandık, bu nedenle Aston Martin adını en başından itibaren bir 'gurur 'temsili yapacağımıza eminiz."

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık

Önceki haber

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

22 dk
2
Formula 1

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

19s
3
Formula 1

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

12s
4
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

1g
5
Formula 1

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

17s
Son Haberler
Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
F1

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

22dk
Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık
F1

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık

11s
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

12s
Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

12s
Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
F1

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

13s
Son Videolar
Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Zeynep Temel More from
Zeynep Temel
Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"
Formula 1 / Son dakika

Williams: "Hakkımda söylenen şeylerin hepsini biliyorum"

Lammers: "Bırakmak, Red Bull'un DNA'sında yok!"
Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Bırakmak, Red Bull'un DNA'sında yok!"

Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"

Çok Okunanlar Bugün

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Hamilton bile kötü bir araçta bir şey yapamaz"

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

Son Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
F1 Formula 1 / Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.