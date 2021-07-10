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Formula 1 Haberler

Eski F1 sürücüsü, Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını söyledi

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Eski Formula 1 sürücüsü Jaime Alguersuari, eski patronu Christian Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını açıkladı.

Eski F1 sürücüsü, Horner'ın çok ''cana yakın'' olmadığını söyledi

2011 sonunda Toro Rosso'daki koltuğunu kaybeden Jaime Alguersuari, önce Formula 1'den, sonra da motor sporlarından tamamen ayrıldı.

Kariyerini elektronik müzik alanında devam ettiren 31 yaşındaki eski sürücü, Avrupa pistlerine ve dünya karting şampiyonalarına geri dönmeyi planlıyor.

Yarışmadan çekilme kararını La Gazzetta dello Sport'a anlatan Alguersuari, ''İyi değildim.''

''Red Bull'a ve genel olarak Formula 1 sistemine karşı çok fazla kızgınlık, stres ve nefret besliyordum. Hayatımda bir değişikliğe ihtiyacım vardı.'' dedi.

Marko'nun kendine karşı yaptığı bir eleştiriden ise şu şekilde bahsetti: ''Bağırmaya başladı.''

''Ona olayları sakince anlatmaya çalıştım ancak eğer karşınızdaki kişi bir duvar gibiyse, söyledikleriniz size geri dönecektir.''

Ancak, Alguersuari Marko'yla iyi bir ilişkisi olduğunu ve ona Formula 1'de yarışma fırsatı verdikleri için hem Red Bull'a hem de Marko'ya karşı ''minnettar'' olduğunu da ekledi.

Red Bull'daki diğer iki önemli isim olan Christian Horner ve Adrian Newey'e gelince, İspanyol ismin söyleyeceği çok az olumlu şey vardı.

Horner'la olan ilişkisi sorulan Alguersuari, ''Onunla bir ilişkimiz yoktu. Adrian Newey'le de aynıydı.''

''Ancak pist üzerinde bile Christian çok cana yakın biri değildi.''

Son olarak da modern Formula 1'i izlemekten keyif alıp almadığı sorulan Alguersuari şu ifadeleri kullandı: ''Dürüst olmak gerekirse hayır.''

''Geçmişe dönmek isterdim, araçların daha az yol tutuşuna, daha az yere basma gücüne sahip olduğu, daha sert motorların kullanıldığı dönemlere dönmek isterdim. Biraz 2003-2004 gibi.''

''Fakat, bazı şeylerin zamanla değiştiğini de anlıyorum.''

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