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Formula 1

Eski F1 stratejisti Collins, McLaren'ın stratejik kararlar alırken fazla "kibar" davrandığını düşünüyor

Eski F1 stratejisi Bernie Collins, Mercedes ve Red Bull'un, takım olarak tutarlı bir şekilde iyi karar alma konusunda öne çıktığını düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Eski F1 stratejisti Bernie Collins, McLaren'ın Lando Norris için strateji kararları alırken çok "kibar" olduğunu düşünüyor.

Norris, Britanya Grand Prix'sinde yumuşak lastiklerle gitme kararı nedeniyle bir başka F1 zaferini kaçırdı ve bu karar Lewis Hamilton'a zaferi getirdi.

McLaren'ın strateji seçimleri ve özellikle Norris ile nasıl iletişim kurdukları konusu, yarıştan sonra bir kez daha irdelendi.

McLaren, son bölüm için Silverstone’da en çok tercih edilen hamur olan orta lastik setine sahip olduğu için şanslıydı. Ancak Norris, McLaren'ın orta hamur lastiğin daha iyi olduğunu bilmesine rağmen Hamilton'ın yumuşak lastiklerde olduğunu söylemesinin ardından yumuşak lastiklerle gitmek istedi.

Orta hamurun daha iyi olduğu daha sonra Oscar Piastri tarafından kanıtlandı. Sky F1 podcast'inin son bölümünde konuşan Collins, McLaren pit duvarında çok fazla "tereddüt" olduğunu düşünüyor.

Collins, "Mercedes ve Red Bull, takım olarak tutarlı bir şekilde iyi kararlar almak konusunda öne çıkıyor gibi görünüyor."

"Aynı şey Max ve GP [Gianpiero Lambiase] arasında da oluyor. Bence ekip ile Lando Norris’in arasındaki ilişki oldukça yeni ve arada o güven yok gibi görünüyor." 

“Strateji tarafında birkaç personel değişikliği oldu, bu yüzden biraz daha güven kazanmaları gerekiyor. Son pit stopta hangi lastiği takacaklarına birlikte karar verselerdi ve bu yanlış olsaydı, daha sonra irdeleyip değerlendirebilirdiniz. Ama bu tereddüt yaşamaktan daha iyi olurdu." dedi.

Collins, Hamilton'ın Mercedes ile olan ilişkisine ve birbirlerini "eleştirmekten" çekinmediklerine de değindi.

Collins, "Lewis, pit duvarını eleştirmekten çekinmiyor."

"Pit duvarı da Lewis'i eleştirmekten çekinmiyor ve her şeyin yolunda olduğunu söylemekten çekinmiyor, bunu daha önce defalarca duyduk. Birbirlerine karşı daha az kibarlar. ‘Bu bizim düşündüğümüz şey ve bu konuda haksızsın.’ diyebiliyorlar. Birbirlerini eleştirebiliyorlar."

"Lando-McLaren ilişkisinde, biraz daha kibar. Sanki 'sen ne düşünüyorsun, sen önce söyle'. der gibiler. Bunu F1'de yapamayız. Sadece ‘Bu benim fikrim ve bunda kararlıyım denmeli.’ Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var." diye ekledi.

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