Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

Liuzzi, F1'de 6 yıl geçirdi. İlk kez 2005 yılında Christian Klien'in yerine, sezon ortasında, Red Bull'la piste çıktı.

Daha sonra, Force India takımında birkaç yıl geçirmeden önce, genç takım Toro Rosso'ya geçti.

Liuzzi'nin F1 kariyeri 2011 yılında sona erdi. Kendisi HRT için yarıştı ve genç Daniel Ricciardo ile yarım sezon geçirdi.

Liuzzi, Formula E ve spor otomobillerindeki kısa süreli deneyiminin ardından bir sonraki kariyer hamlesini FIA'da yönetici olarak buldu.

FIA'nın yönetim ekibinde sıklıkla eski sürücüler yer almakta ve Liuzzi de bu sürücülere katılıyor.

F1's Beyond the Grid podcastine konuşan Liuzzi, yeni rolünden ve bunun pilot olmaktan ne kadar "farklı" olduğundan bahsetti.

"Tamamen farklı olduğunu söylemeliyim. Bu çok büyük bir değişiklik. Eskiden yarışmayı tercih ediyordum çünkü hayatımda adrenalin olmasını seviyordum."

"Ama şunu da söylemeliyim ki bu adım kariyerimde büyük bir değişiklik oldu. Masanın diğer tarafında olmak oldukça ilginç. Çünkü insanların eskiden bizi yargılamak için ne kadar çok malzemeye sahip olduğunu gösteriyor."

"Şimdilerde hakemlerle neden geçmişte tartıştığımı ve neden birçok kez haklı olabileceklerini anlayabiliyorum, çünkü olayları analiz etmek için çok fazla şeye sahipler."

"Bu pozisyondan seviyorum. F1 pistine geri dönmekten keyif alıyorum ve bu benim için her zaman hoş bir duygu çünkü F1, benim hayatım."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Vitantonio Liuzzi

Yaşanan olayları incelemek, FIA komiserlerinin yarış hafta sonundaki ana görevidir.

Sürücüden sürücüye temas, birbirini engelleme, sürüş kuralı ihlali gibi durumlarda Liuzzi ya da diğer komiserler, hızlı karar vermek zorundalar.

Liuzzi, "Daha önce de söylediğim gibi, kameralar, pilotlar ve mühendisler arasındaki telsiz iletişimi ve telemetri sayesinde kazayı analiz etmek için pek çok araca sahibiz."

"Hareketi ya da kazanın nasıl meydana geldiğini ve pilotun ne düşündüğünü ya da araçta ne yaptığını görmek için gerçekten önemli olan pek çok araç var."

"Tüm bu ayrıntıları hızlı bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de odamızda bunu gerçekten hızlı bir şekilde gerçekleştiren ve kısa sürede karar vermemize yardımcı olan profesyonel insanlar var."

"Bazen, bir kazadan ve sonuçtan emin oluyorum fakat sonrasında, kamera açıları ve telsiz iletişimi bütün fikrimi değiştiriyor."