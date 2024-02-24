Eski F1 pilotu ve takım sahibi Wilson Fittipaldi 80 yaşında vefat etti

Çifte Dünya Şampiyonu Emerson'un abisi ve F1 ve Indycar sürücüsü Christian'ın babası bir süredir hastaydı.

Aynı zamanda doğum günü olan Noel gününden beri, bir parça etin boğazına kaçması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi solunum yolunu açamamış ve bu da kalp krizini tetiklemişti.

Sao Paulo'da doğan Fittipaldi, babası ve Brezilya yarışlarının önemli isimlerinden Wilson Fittipaldi Sr. tarafından teşvik edilerek gençliğinde çok çeşitli otomobiller kullandı.

1966'da Avrupa'da F3'te kısa bir süre yarıştı, ancak 1969'da İngiltere'ye gittiğinde ilk gerçek etkiyi yaratan küçük kardeşi Emerson oldu ve ertesi yıl Lotus ile F1'e yükseldi.

Wilson, Emerson'un başarısından faydalanarak 1970 yılında Avrupa'ya tam zamanlı olarak geçiş yaptı. O yıl F3'te Niki Lauda ve James Hunt gibi isimlere karşı yarıştı.

1971'in başında, şampiyona dışı Arjantin GP'sinde Emerson ile birlikte Lotus takımında ilk F1 yarışına çıktı.

O yıl ayrıca bir Team Bardahl Lotus ile F2'ye yükseldi. Başta Hockenheim'daki üçüncülük olmak üzere altı kez puan topladı ve Ronnie Peterson ve Carlos Reutemann gibi isimlerin yer aldığı bir alanda şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

Wilson Fittipaldi, Brabham BT37 Ford Fotoğraf: David Phipps David Phipps

Bu onu 1972'de Bernie Ecclestone'un Brabham F1 takımında Graham Hill'in takım arkadaşı olarak bir koltuğa itti. Interlagos'taki şampiyona dışı yarışta üçüncü oldu ve İspanya ve Almanya'da yedincilikler elde etti.

1973'te Brabham'da kaldı, emekli olmadan önce Monako'da harika bir sürüş yaptı ve Arjantin'de altıncı ve Nurburgring'de beşinci oldu. Ayrıca 1972-1973 yıllarında F2'de yarışmaya devam etti.

Brezilya'da kendi takımını kurmak için F1'e ara vermeden önce 1974'te Brabham ile şampiyona dışı bir yarışa katıldı.

Adını takıma sponsor olan şeker şirketinden alan Copersucar 1975'te gride çıktı, ancak ilk araç rekabetçi değildi ve en iyi sonucu ABD GP'sinde elde ettiği onunculuk oldu.

Wilson Fittipaldi, Copersucar-Fittipaldi FD3 Fotoğraf: David Phipps David Phipps

Takımın formsuzluğuna rağmen Wilson, Emerson'ı 1976'da McLaren'dan ayrılıp kendisine katılmaya ikna etti ve kendisi de takımı yönetmek için emekli oldu.

Bunu birkaç yıllık mücadele izledi, ancak Emerson'un 1978'de kendi evindeki yarışta elde ettiği ikincilik erken bir dönüm noktasıydı. Wolf takımıyla 1980'de yapılan birleşme, geleceğin dünya şampiyonu Keke Rosberg'in takıma ikinci pilot olarak katılmasını sağlarken, o yıl Adrian Newey'e de ilk F1 işini verdi. Emerson 1980 sezonunun sonunda emekli oldu ve takım iki yıl sonra kapandı.

Fittipaldi 1982'de kokpite geri döndü ve yerel araç etkinliklerinde yarıştı, aynı zamanda dikkatini ABD'ye çevirmeden önce 1992-94 yılları arasında F1'de yarışan oğlu Christian'ın kariyerini yönetmeye kendini adadı.

Baba ve oğul, Wilson Fittipaldi Sr. tarafından yaratılan geleneksel Milhas Brasileiras'ta 1994 yılında zafer kazanarak birlikte harika anlar yaşadı. 2008 yılında Brezilya GT etkinliklerinde Emerson ile bir Porsche paylaştı.

2020'de Fittipaldi evinde bir düşüş yaşadı ve ardından nörolojik fonksiyonlarını kısmen kaybetmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve burada kendisine beyin kanaması teşhisi konuldu. Bunu düzeltmek için ameliyat oldu ve birkaç gün sonra taburcu edildi.

Kötü sağlığına rağmen sosyal medyada ve motor sporları etkinliklerinde aktif olmaya devam etti ve geçen yılki Sao Paulo GP'sinde padokta yer aldı.