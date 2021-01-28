Eski F1 pilotu ve takım sahibi Adrian Campos hayatını kaybetti
Motor sporları dünyasının önemli figürlerinden Adrian Campos hayatını kaybetti.
Campos Racing, dün akşam saatlerinde takım sahibi Adrian Campos'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Bugün, Campos Racing tarihinin en üzücü günü. Başkanımız ve kurucumuz Adrián Campos Suñer hayatını kaybetti." denildi.
Campos, Haziran ayında 60 yaşına girmişti.
Adrian Campos 1987 ve 1988 yıllarında Minardi ile Formula 1'de yarışmış ve bu yarışların neredeyse tamamında yarış dışı kalmıştı. Son olarak 1997 yılında Le Mans 24 Saat'e katıldı ve ardından genç genç takımını kurdu.
Campos geride kalan yıllar içerisinde pek çok alt kategoride yer aldı ve 2008 yılında GP2 şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
Campos Racing şu anda aktif olarak Formula 2 ve Formula 3'te yer almaya devam ediyor.
Adrian Campos brinda en la conferencia de prensa
Ralph Boschung y Adrián Campos, Campos Racing
Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
Fotoğraf: LAT Images
#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
Fotoğraf: Patrick Martinoli
#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
Fotoğraf: Patrick Martinoli
Adrian Campos habla en la conferencia de prensa
Adrian Campos
Fotoğraf: Fotospeedy
Adrian Campos, Campos Racing director del equipo
Fotoğraf: GP3 Series Media Service
Podio: Adrian Campos
Fotoğraf: GP3 Series Media Service
Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, Adrian Campos
Fotoğraf: GP3 Series Media Service
#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
Fotoğraf: Patrick Martinoli
Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos
Fotoğraf: GP3 Series Media Service
Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos
Fotoğraf: GP3 Series Media Service
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|Formula 1
|Editör
|Luis Ramírez