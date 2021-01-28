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Formula 1 / Son dakika

Eski F1 pilotu ve takım sahibi Adrian Campos hayatını kaybetti

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Eski F1 pilotu ve takım sahibi Adrian Campos hayatını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motor sporları dünyasının önemli figürlerinden Adrian Campos hayatını kaybetti.

Campos Racing, dün akşam saatlerinde takım sahibi Adrian Campos'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bugün, Campos Racing tarihinin en üzücü günü. Başkanımız ve kurucumuz Adrián Campos Suñer hayatını kaybetti." denildi.

Campos, Haziran ayında 60 yaşına girmişti.

Adrian Campos 1987 ve 1988 yıllarında Minardi ile Formula 1'de yarışmış ve bu yarışların neredeyse tamamında yarış dışı kalmıştı. Son olarak 1997 yılında Le Mans 24 Saat'e katıldı ve ardından genç genç takımını kurdu.

Campos geride kalan yıllar içerisinde pek çok alt kategoride yer aldı ve 2008 yılında GP2 şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Campos Racing şu anda aktif olarak Formula 2 ve Formula 3'te yer almaya devam ediyor.

 

Adrian Campos brinda en la conferencia de prensa

Adrian Campos brinda en la conferencia de prensa
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Ralph Boschung y Adrián Campos, Campos Racing

Ralph Boschung y Adrián Campos, Campos Racing
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Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni

Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
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Fotoğraf: LAT Images

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
4/13

Fotoğraf: Patrick Martinoli

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
5/13

Fotoğraf: Patrick Martinoli

Adrian Campos habla en la conferencia de prensa

Adrian Campos habla en la conferencia de prensa
6/13

Adrian Campos

Adrian Campos
7/13

Fotoğraf: Fotospeedy

Adrian Campos, Campos Racing director del equipo

Adrian Campos, Campos Racing director del equipo
8/13

Fotoğraf: GP3 Series Media Service

Podio: Adrian Campos

Podio: Adrian Campos
9/13

Fotoğraf: GP3 Series Media Service

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, Adrian Campos

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, Adrian Campos
10/13

Fotoğraf: GP3 Series Media Service

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg

#4 Michel Ferté Ferrari 333 SP: Michel Ferté, Adrian Campos, Charles Nearburg
11/13

Fotoğraf: Patrick Martinoli

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos
12/13

Fotoğraf: GP3 Series Media Service

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos

Podio: ganador de la carrera Leonardo Pulcini, Campos Racing, segundo lugar Nikita Mazepin, ART Grand Prix, tercer lugar Anthoine Hubert, ART Grand Prix, Adrian Campos
13/13

Fotoğraf: GP3 Series Media Service

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Editör Luis Ramírez

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