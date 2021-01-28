Eski F1 pilotu ve takım sahibi Adrian Campos hayatını kaybetti

Campos Racing, dün akşam saatlerinde takım sahibi Adrian Campos'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bugün, Campos Racing tarihinin en üzücü günü. Başkanımız ve kurucumuz Adrián Campos Suñer hayatını kaybetti." denildi.

Campos, Haziran ayında 60 yaşına girmişti.

Adrian Campos 1987 ve 1988 yıllarında Minardi ile Formula 1'de yarışmış ve bu yarışların neredeyse tamamında yarış dışı kalmıştı. Son olarak 1997 yılında Le Mans 24 Saat'e katıldı ve ardından genç genç takımını kurdu.

Campos geride kalan yıllar içerisinde pek çok alt kategoride yer aldı ve 2008 yılında GP2 şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Campos Racing şu anda aktif olarak Formula 2 ve Formula 3'te yer almaya devam ediyor.