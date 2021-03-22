Eski F1 pilotu ve Le Mans galibi Johnny Dumfries, 62 yaşında hayatını kaybetti

Resmi adı John Crichton-Stuart olan Dumfries, arkadaşları tarafından Johnny Bute olarak biliniyordu ve geçmişini olabildiğince arka planda tutmak istediği için, dünya çapındaki motor sporları taraftarları tarafından bilinen "Dumfries" soyadını aldı.

Ailesi, bugün yaptığı açıklamada 62 yaşındaki Dumfries'in geçirdiği bir hastalığın ardından haya gözlerini yumduğunu duyurdu.

Ailesi, "herkes tarafından sevilen" Dumfries'in "sadık bir eş, iyi bir baba, iyi bir kardeş, iyi bir amca, iyi bir oğul ve iyi bir dede" olduğuna dikkat çekti.

Dumfries, 1986 yılında 13 Formula 1 yarışına katılmış ve altı kez finiş görürken, tamamında ilk ona girmeyi başarmıştı.

En iyi sonucu beşincilikti ve 7,17'lik bir finiş ortalaması yakalamıştı.

Dumfries, 1988 Le Mans 24 Saat yarışını Jan Lammers ve Andy Wallace ile birlikte kazanmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.