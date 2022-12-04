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Formula 1 Haberler

Eski F1 pilotu ve iki kez yarış galibi Patrick Tambay vefat etti

İki kez Formula 1 yarış galibi ve Le Mans 24 Saat pilotu Patrick Tambay 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Eski F1 pilotu ve iki kez yarış galibi Patrick Tambay vefat etti
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Ölüm haberi kısa süre önce ailesi tarafından Fransız haber ajansı AFP'e iletilen Tambay'ın Parkinson ve diyabet hastası olduğu bilinmekteydi.

25 Haziran 1949'da doğan Tambay, on yıllık F1 kariyeri boyunca McLaren, Ferrari ve Renault gibi büyük takımlarda mücadele etme fırsatı yakaladı.

İlk kez 1977'de Surtees ile Fransa GP'sinde piste çıkan ancak sıralamaları geçemeyen Tambay'in o sezonki ikinci adresi ise Theodore Racing oldu.

Sonraki sezon McLaren'a geçen Tambay, o sezon podyuma çıkamasa bile dördüncülük ve beşincilikler elde ederek hanesine iyi puanlar yazdırmayı başardı. 1978 İsveç GP'sinde elde ettiği dördüncülük, 1982 sezonuna kadar Tambay'nin en iyi derecesi olarak kalacaktı.

Sonraki üç sezon boyunca zor zamanlar geçiren Tambay, 1979 sezonunu puansız kapatmasının ardından McLaren'dan ayrıldı ve 1980 sezonunu koltuksuz geçirdi. 1981 sezonunda önce Theodore, sonra Ligier ile yarışan Tambay, o sezon ise Long Beach'te altıncı olarak uzun süredir devam eden puan hasretine son verdi.

1982 sezonunda yine koltuksuz kalan Tambay için asıl fırsat ise bir trajedi ile gelecekti: Gilles Villeneuve'ün vefatı.

Zolder'de geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Villeneuve'ün koltuğunu doldurması için seçilen Tambay, henüz ikinci yarışında 3. olarak kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Bunu, iki hafta sonra Almanya'daki ilk zaferi ve İtalya'da tifosinin karşısında gelen bir ikincilik takip edecekti.

Tambay's first F1 win came at the 1982 German GP

Tambay's first F1 win came at the 1982 German GP

Photo by: Motorsport Images

Sonraki sezon tam zamanlı olarak Ferrari ile yarışan Tambay, sezonu beş podyum, dört pole pozisyonu ve Imola'daki galibiyet ile şampiyona dördüncüsü olarak kapattı. Bu, Tambay'nin kariyerinin son galibiyeti olacaktı.

Kariyer sezonunun ardından Renault'ya geçiş yapan Tambay, iki sezonluk Renault kariyerini toplam üç podyum ve bir pole pozisyonu ile şampiyonluk mücadelesi veremeden geçirdi.

1986'da Haas Lola ile bir sezon daha mücadele eden Tambay, Avusturya'da beşinci olarak kariyerinin son puanlarını hanesine yazdırdı.

Fransız pilot bunun yanı sıra dört kez de Le Mans 24 Saat'e katıldı. 1976-1977 sezonlarında Renault ile iki kez piste çıkan Tambay, iki yarışı da tamamlayamadı. 1981 sezonunda Rondeau ile üçüncü kez Le Mans 24 Saat'te mücadele eden Tambay'nin bu yarışı da yarış dışı kalarak sona erdi.

1989'da şansını son kez deneyen Tambay, ikonik XJR ile piste çıktığı mücadeleyi dördüncü sırada tamamlayarak ilk ve son kez damalı bayrağa ulaştı.

F1 ve Le Mans dışında 1977 ve 1980 sezonlarında Carl A. Haas Racing ile iki kez Can-Am şampiyonluğuna ulaşan Tambay, 2006 sezonundan beri yarışmıyordu.

 

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