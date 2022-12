Eski F1 pilotu ve iki kez yarış galibi Patrick Tambay vefat etti

Ölüm haberi kısa süre önce ailesi tarafından Fransız haber ajansı AFP'e iletilen Tambay'ın Parkinson ve diyabet hastası olduğu bilinmekteydi.

25 Haziran 1949'da doğan Tambay, on yıllık F1 kariyeri boyunca McLaren, Ferrari ve Renault gibi büyük takımlarda mücadele etme fırsatı yakaladı.

İlk kez 1977'de Surtees ile Fransa GP'sinde piste çıkan ancak sıralamaları geçemeyen Tambay'in o sezonki ikinci adresi ise Theodore Racing oldu.

Sonraki sezon McLaren'a geçen Tambay, o sezon podyuma çıkamasa bile dördüncülük ve beşincilikler elde ederek hanesine iyi puanlar yazdırmayı başardı. 1978 İsveç GP'sinde elde ettiği dördüncülük, 1982 sezonuna kadar Tambay'nin en iyi derecesi olarak kalacaktı.

Sonraki üç sezon boyunca zor zamanlar geçiren Tambay, 1979 sezonunu puansız kapatmasının ardından McLaren'dan ayrıldı ve 1980 sezonunu koltuksuz geçirdi. 1981 sezonunda önce Theodore, sonra Ligier ile yarışan Tambay, o sezon ise Long Beach'te altıncı olarak uzun süredir devam eden puan hasretine son verdi.

1982 sezonunda yine koltuksuz kalan Tambay için asıl fırsat ise bir trajedi ile gelecekti: Gilles Villeneuve'ün vefatı.

Zolder'de geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Villeneuve'ün koltuğunu doldurması için seçilen Tambay, henüz ikinci yarışında 3. olarak kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Bunu, iki hafta sonra Almanya'daki ilk zaferi ve İtalya'da tifosinin karşısında gelen bir ikincilik takip edecekti.

Tambay's first F1 win came at the 1982 German GP

Photo by: Motorsport Images