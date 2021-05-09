Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı" Sonraki / Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
Formula 1 Haberler

Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Federico Faturos
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Carlos Reutemann, sindirim kanaması nedeniyle Arjantin'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı.

Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı

1981 sezonunda Nelson Piquet'nin ardında ikinci olan 79 yaşındaki Arjantinli pilot, sindirim kanaması geçirdikten sonra Çarşamba günü hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü, Santa Fe hastanesinden yapılan açıklamada Reutemann'ın durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Ancak yeni bir iç kanamasının ardından doktorlar onu, buranın 170 kilometre uzağında bulunan Rosario'daki farklı bir hastanenin yoğun bakım bölümüne nakletmeye karar verdiler.

Açıklamada, Reutemann'ın bir sindirim kanaması yaşadığı, tansiyonunda düşme olduğu ve durumunda kötüleşme yaşandığı için böyle bir nakil işleminin gerçekleştirildiğine yer verildi.

Reutemann son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. 2017'de kendisine karaciğer kanseri teşhisi konmuş ve tedavi görmeye başlamıştı.

O yıl New York'ta karaciğerindeki tümörün çıkarılması için ameliyat oldu ve o günden bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam etti. Bu yüzden basın veya halk karşısına nadiren çıktı.

Geçen ay 79 yaşına basan Reutemann, 1972 ile 1982 yılları arasında 146 F1 yarışına katılmıştı.

Carlos Reutemann, 1981 Las Vegas GP

Carlos Reutemann, 1981 Las Vegas GP

Photo by: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

Önceki haber

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

Sonraki haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

16s
2
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

46 dk
3
Formula 1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

14s
4
Formula 1

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi

8s
5
Formula 1

Norris: ''İlk bölümde iki set lastik kullanmamız, bize pahalıya patladı"

11s
Son Haberler
Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"
F1

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

24dk
Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

46dk
Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı
F1

Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı

1s
Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"
F1

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

8s
Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi
F1

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi

8s
Son Videolar
F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Daha fazlası
Filip Cleeren
Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı Spa-Francorchamps
Haber video
WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı Spa-Francorchamps
WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak
Le Mans

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
Formula 1 Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pozisyon açısından daha iyisini alma şansım yoktu"

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, sıralama sonrası patlamasının ardından AlphaTauri'den özür diledi

Norris: ''İlk bölümde iki set lastik kullanmamız, bize pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Norris: ''İlk bölümde iki set lastik kullanmamız, bize pahalıya patladı"

Monako E-Prix: Da Costa son turdaki atağıyla kazandı
Formula E Formula E

Monako E-Prix: Da Costa son turdaki atağıyla kazandı

7-9 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

Russell: ''Beklentimiz 15. olmaktı''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Beklentimiz 15. olmaktı''

Son Haberler

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Henüz ilk ona girecek hızımız yok"

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
Formula 1 Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı
Formula 1 Formula 1

Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.