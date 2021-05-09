Eski F1 pilotu Reutemann yoğun bakıma alındı

1981 sezonunda Nelson Piquet'nin ardında ikinci olan 79 yaşındaki Arjantinli pilot, sindirim kanaması geçirdikten sonra Çarşamba günü hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü, Santa Fe hastanesinden yapılan açıklamada Reutemann'ın durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Ancak yeni bir iç kanamasının ardından doktorlar onu, buranın 170 kilometre uzağında bulunan Rosario'daki farklı bir hastanenin yoğun bakım bölümüne nakletmeye karar verdiler.

Açıklamada, Reutemann'ın bir sindirim kanaması yaşadığı, tansiyonunda düşme olduğu ve durumunda kötüleşme yaşandığı için böyle bir nakil işleminin gerçekleştirildiğine yer verildi.

Reutemann son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. 2017'de kendisine karaciğer kanseri teşhisi konmuş ve tedavi görmeye başlamıştı.

O yıl New York'ta karaciğerindeki tümörün çıkarılması için ameliyat oldu ve o günden bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam etti. Bu yüzden basın veya halk karşısına nadiren çıktı.

Geçen ay 79 yaşına basan Reutemann, 1972 ile 1982 yılları arasında 146 F1 yarışına katılmıştı.

Carlos Reutemann, 1981 Las Vegas GP Photo by: Motorsport Images