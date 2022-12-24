Eski F1 pilotu Philippe Streiff vefat etti

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Fransız pilot Streiff, 1984-1988 yılları arasında Renault, Ligier ve Tyrrell gibi takımlarla yarışarak 53 Grand Prix'de start aldı.

Streiff tek podyum finişini Adelaide sokaklarında, F1'in ülkede ilk kez Dünya Şampiyonası yarışı düzenlediği 1985 Avustralya Grand Prix'sinde Ligier ile üçüncü olarak elde etti.

1987 Almanya Grand Prix'sindeki dördüncülükle birlikte dört kez daha puan kazandı.

Formula 2'de yetenekli bir yarış galibi olan Streiff, 1981'de Jacky Haran ve Jean-Louis Schlesser ile birlikte Le Mans 24 Saat'te; ikinci olan Jean Readeau takımının bir parçasıydı ve üçlü GTP sınıf galibiyetini aldı.

Ancak Streiff'in kariyeri, 1989 F1 sezonundan önce Brezilya'nın Jacarepagua pistinde sezon açılışından önce geçirdiği bir kaza sebebiyle kısa sürdü.

Strieff kazanın ardından felç geçirdi ve hayatının geri kalanında tekerlekli sandalyedeydi.

Paris'te Masters karting etkinliğini düzenleyerek motor sporlarındaki varlığını sürdürdü.

Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mario Andretti, Alain Prost ve Fernando Alonso gibi isimler Bercy'de düzenlenen etkinlikte yer aldı.