Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Nikita Mazepin, kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ardından Macaristan'da GT3 aracı test etti.

Neva Ünsaldı
Nikita Mazepin, Ferrari 296 GT3 at Balton Park, Hungary

Eski Formula 1 sürücüsü Nikita Mazepin, Avrupa Birliği tarafından kendisine uygulanan yaptırımların yıl başında kaldırılmasının ardından Macaristan'da GT3 testi tamamladı.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı bir kararla, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırım uygulanan Mazepin, yaptırım listesinden çıkarıldı.

AB, 25 yaşındaki Mazepin ile babası Dmitry arasındaki bariz aile bağları dışında başka belirgin bağlantılar olmadığını gerekçe gösterdi. Bu nedenle, Mazepin'in herhangi bir kısıtlayıcı tedbire tabi tutulmasına gerek olmadığı sonucuna vardı.

AB Konseyi mahkemenin kararına itiraz etmeme kararı aldıktan sonra, yaptırımların iptali 30 Mayıs'ta tam olarak yürürlüğe girdi ve Mazepin'in yıllar sonra AB'ye geri dönmesine izin verildi.

Rus sürücü, bu kararı fırsat bilerek Macaristan'daki yeni Balton Park Pisti'ne gitti ve bir LMGT3 aracını, muhtemelen Ferrari 296 GT3'ü test etti. Mazepin, yarışmak için daha fazla fırsat aramaya devam ediyor.

"Benim gibi politikayla ilgisi olmayan sporcuların yaptırımlara tabi tutulmaması gerektiğini kabul eden AB'ye mutluyum."

"Umarım, şu anda jeopolitik nedenlerle uluslararası yarışmalara katılmaları engellenen tüm sporcular, spor camiasındaki hak ettikleri yerlerine geri dönerler." dedi Mazepin kararla ilgili olarak.

Nikita Mazepin, Ferrari 296 GT3 at Balton Park, Hungary

Nikita Mazepin, Ferrari 296 GT3 at Balton Park, Hungary

Photo by: Nikita Mazepin

Mazepin, 2021'de Haas ile geçirdiği tek sezondan sonra, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 2022'nin başında Amerikan takımının sözleşmesini feshetmesiyle F1 koltuğunu kaybetmişti.

Ayrıca Haas, Mazepin'in babası Dmitry'nin yönettiği Rus gübre şirketi Uralkali ile olan sponsorluk anlaşmasını da feshetmişti.

Haas ve Uralkali daha sonra mahkemeye gitti ve Uralkali, sözleşmesinin ihlal edildiğini öne sürerek 13 milyon dolar iade talep etti.

Bu uzun süren dava için İsviçre tahkim mahkemesi geçen ay bir karar verdi ve Haas, 4 Mart 2022'de sona eren anlaşmaları kapsamındaki sponsorluk ücretinin bir kısmını elinde tutarken, geri kalan miktarı iade etmek zorunda kaldı.

Motorsport.com’un öğrendiğine göre, Haas 2022 için ikinci yılı peşin ödenmiş olan 13 milyon doların yaklaşık 9 milyon dolarını iade etmek zorunda ve ayrıca Nikita Mazepin'e aynı sezon için maaşının yarısını ödemesi gerekiyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!
Sonraki haber Villeneuve: "Şampiyonada farklar kapanıyor, sezon ilginç olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

MotoGP
Hollanda GP
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!
Nikita Mazepin
Daha fazlası
Nikita Mazepin
Mazepin'e uygulanan AB yaptırımları, mahkeme kararının ardından kaldırıldı

Mazepin'e uygulanan AB yaptırımları, mahkeme kararının ardından kaldırıldı

Formula 1
Mazepin'e uygulanan AB yaptırımları, mahkeme kararının ardından kaldırıldı
Mazepin'e verilen yarış yasağı askıya alındı, Avrupa'da yarışabilecek

Mazepin'e verilen yarış yasağı askıya alındı, Avrupa'da yarışabilecek

Formula 1
Mazepin'e verilen yarış yasağı askıya alındı, Avrupa'da yarışabilecek
Mazepin, Asya Le Mans Serisi ile pistlere dönüyor

Mazepin, Asya Le Mans Serisi ile pistlere dönüyor

Asian Le Mans
Mazepin, Asya Le Mans Serisi ile pistlere dönüyor

Son Haberler

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

MGP MotoGP
Hollanda GP
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

F1 Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''
Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye