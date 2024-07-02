Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Eski Formula 1 sürücüsü Nikita Mazepin, Avrupa Birliği tarafından kendisine uygulanan yaptırımların yıl başında kaldırılmasının ardından Macaristan'da GT3 testi tamamladı.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı bir kararla, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırım uygulanan Mazepin, yaptırım listesinden çıkarıldı.

AB, 25 yaşındaki Mazepin ile babası Dmitry arasındaki bariz aile bağları dışında başka belirgin bağlantılar olmadığını gerekçe gösterdi. Bu nedenle, Mazepin'in herhangi bir kısıtlayıcı tedbire tabi tutulmasına gerek olmadığı sonucuna vardı.

AB Konseyi mahkemenin kararına itiraz etmeme kararı aldıktan sonra, yaptırımların iptali 30 Mayıs'ta tam olarak yürürlüğe girdi ve Mazepin'in yıllar sonra AB'ye geri dönmesine izin verildi.

Rus sürücü, bu kararı fırsat bilerek Macaristan'daki yeni Balton Park Pisti'ne gitti ve bir LMGT3 aracını, muhtemelen Ferrari 296 GT3'ü test etti. Mazepin, yarışmak için daha fazla fırsat aramaya devam ediyor.

"Benim gibi politikayla ilgisi olmayan sporcuların yaptırımlara tabi tutulmaması gerektiğini kabul eden AB'ye mutluyum."

"Umarım, şu anda jeopolitik nedenlerle uluslararası yarışmalara katılmaları engellenen tüm sporcular, spor camiasındaki hak ettikleri yerlerine geri dönerler." dedi Mazepin kararla ilgili olarak.

Nikita Mazepin, Ferrari 296 GT3 at Balton Park, Hungary Photo by: Nikita Mazepin

Mazepin, 2021'de Haas ile geçirdiği tek sezondan sonra, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 2022'nin başında Amerikan takımının sözleşmesini feshetmesiyle F1 koltuğunu kaybetmişti.

Ayrıca Haas, Mazepin'in babası Dmitry'nin yönettiği Rus gübre şirketi Uralkali ile olan sponsorluk anlaşmasını da feshetmişti.

Haas ve Uralkali daha sonra mahkemeye gitti ve Uralkali, sözleşmesinin ihlal edildiğini öne sürerek 13 milyon dolar iade talep etti.

Bu uzun süren dava için İsviçre tahkim mahkemesi geçen ay bir karar verdi ve Haas, 4 Mart 2022'de sona eren anlaşmaları kapsamındaki sponsorluk ücretinin bir kısmını elinde tutarken, geri kalan miktarı iade etmek zorunda kaldı.

Motorsport.com’un öğrendiğine göre, Haas 2022 için ikinci yılı peşin ödenmiş olan 13 milyon doların yaklaşık 9 milyon dolarını iade etmek zorunda ve ayrıca Nikita Mazepin'e aynı sezon için maaşının yarısını ödemesi gerekiyor.