Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"

Stefan Johansson, Abu Dhabi'deki sezon finalinin ardından FIA yarış direktörü Michael Masi'ye sert çıktı.

Masi'nin yarışı güvenlik aracının ardından son turda başlatırken, tur bindirilen araçları Max Verstappen'in yolundan çekme çağrısı, tüm tur yiyen araçların turlarını almasına izin verilmediği için FIA'nın spor kurallarının ihlali olarak görüldü.

1983-1991 yılları arasında F1'de yarışan Johansson, kendi internet sitesinde bu olayı ele aldı ve Masi'nin kararının mantıklı olmadığını söyledi.

Johansson, "Herkesin bu konuda bir söz alması F1 için olumlu bir şey. Lewis ya da Max, iki taraf için de çok büyük bir tutku var."

"Bilerek ya da bilmeyerek bu tartışmanın eğlence değeri çizgiyi aştı."

"Ancak bu kararlarda bir denge olması gerektiğini düşünüyorum çünkü Masi hiçbir şekilde mantıklı bir şey yapmadı. Kararı, bu durumu adil bir şekilde ele almak açısından kesinlikle akla yatkın değildi." dedi.

Johansson, Masi'nin durumunda olsaydı ne yapacağını açıklayarak, yarışta kırmızı bayrak çıkartılması gerektiğini söyledi.

"Yapılması gereken tek şey, normalde yapılması gerekeni ve aslında bir önceki yarışta [Suudi Arabistan'da] yaptığı şeyi yapmaktı."

"Beş tur kala güvenlik aracını çıkardıkları anda kırmızı bayrak çıkarmaları gerekirdi. Yarışı düzgün yürütmek ve heyecanı sona kadar götürmek için tek yapılması gereken buydu."

"Pisti temizlerken herkesin pite girmesini, yeni lastikler takmasını ve Red Bull'un araçlarının yarısını yeniden inşa edip yeni lastikler taktığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yaptığı gibi, yarışın oradan devam etmesini sağlardınız."

"Bununla birlikte, şampiyona için beş turluk adil bir yarışınız olurdu. Bu kararları alarak ve son anda fikrini tamamen değiştirerek, Lewis kusursuz bir yarış yaptıktan sonra yarışı Max ve Red Bull'a tepside teslim etti." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Johansson daha sonra F1'in sporu aşıp eğlenceye geçtiğini söyleyerek, sporun gittiği yönü eleştirmeye devam etti.

"Bu final yarışı, yıl boyunca artan bir dizi inanılmaz kötü kararların son noktasıydı."

"Ancak F1'in gideceği yön bu olacaksa, eğlence spordan önce gelecekse, bence çok tehlikeli bir bölgeye gireceğiz. F1'in, sadece bir şov olan ve sporun eğlencenin arkasında olduğu WWF'nin, motor sporları versiyonuna döndüğünü görmekten nefret ederim. "

"Netflix şovu [Drive to Survive], F1'in, özellikle Amerika'da profilini büyütmesine yardımcı oldu. Sürücülerin ve takımların bu konuda ne düşündüğünü biliyorum ama bunun etkisini inkar edemezsiniz. Şahsen, 15 dakikadan sonra duymazdan gelmek zorunda kalıyorum."

"Bence ileriye yönelik iyi bir denge yakalamak önemli. Sosyal medya ve reklamın her açıdan önemli olduğunu biliyorum. Ancak sürücülerin, pazar günleri işlerini yapan cesur genç insanlar olduğunu görmektense, komedyenlere ve palyaçolara döndüğünü görmekten nefret ederim."