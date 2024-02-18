Eski F1 pilotu Danner: "Lewis şımartılmayı seviyor"

Lauda, Mercedes için hiç yarışmamış olmasına rağmen Mercedes tarihinin en etkili isimlerinden biri olabilir.

Yöneticilik görevi olmamasına rağmen takımın kazandığı şampiyonluklar esnasında takımın bir parçasıydı. Mercedes için en kritik başarısı ise, 2013'te Hamilton'ı Mercedes'e geçişi konusunda ikna etmesi oldu.

Lauda müzakereler sırasında Hamilton'la konuşarak onu Mercedes başaracakları konusunda ikna etti. Avusturyalı, Hamilton'ın nelerden hoşlandığına dair bir fikir edinmiş gibi görünüyor.

Alman gazetesi Express'e konuşan Christian Danner, "Niki Lauda'dan öğrendim. Lewis şımartılmayı seviyor. Başka bir şekilde ifade etmem gerekirse. Toto Wolff tarafından da övülmesi gerektiğini biliyorum."

"Nico Rosberg ile olan psikolojik düellosunda bile çok hassas davrandı ve şampiyonluğu kaybetti." dedi.

Bir sürücünün egosunu okşamak takım patronunun olmazsa olmaz görevidir. Ama Danner Mercedes'i bu sezon her iki sürücüyü de mutlu etmek gibi zor bir görevin beklediğine inanıyor.

Danner, "Bence önümüzdeki sezon daha heyecanlı olacak. Çünkü artık kimse kimseyi dikkate almayacak. George Russell artık Mercedes'te Hamilton'a yer açmayacak." dedi.

Pole poziayonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Sutton Images

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi Danner'i hazırlıksız yakalamış gibi görünüyor.

Danner, "Beni tamamen şaşırttı. Ferrari'de Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in başına gelenleri gördükten sonra Lewis'in bu hamlesi çok cesurca."

"2007'de şansın da yardımıyla Kimi şampiyon olmuştu. Ama Vettel için öyle olmadı. Tarih bize bunun Lewis'in karizmasını bile çizebileceğini öğretti."

"Elbette [Charles] Leclerc her şeyi ve herkesi biliyor. Ancak Carlos Sainz bunun bir kısmını kırmayı başardı. Bu yüzden bir sürücü olarak bunu aşmanız gerekiyor." dedi.

Danner, Wolff'un Max Verstappen de dahil olmak üzere "istediği herkesi" alacağını söyledi.

Danner, "Mercedes gibi üst düzey bir takımın mutlak kazanan bir sürücüye ihtiyacı var." dedi.