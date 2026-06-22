Eski F1 pilotu Arnoux: "Leclerc dibe vurmuş durumda"

Ferrari ile Barselona Grand Prix'si öncesinde yeni sözleşme imzalayan Charles Leclerc, yeni güç ünitesi düzenlemeleri dönemine beklenenin altında bir başlangıç yaptı.

Monakolu pilot, özellikle tek tur performansında zaman zaman güçlü bir görüntü sergileyerek Lewis Hamilton'ı sık sık geride bıraksa da, yarış hafta sonlarında yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti.

Leclerc; Miami'de podyum mücadelesi verirken son turda spin atarak fırsatı kaçırdı, Kanada'da performansı düşük kaldı, Monako'da sıralama turlarının son turunda duvara çarptı ve yarışta üçüncülük mücadelesindeyken kaza yaparak yarış dışı kaldı. Barselona'da ise pole pozisyonu mücadelesi sırasında bir kez daha hata yaparak bariyerlere çarptı. Yarışta ise direksiyon hidrolik arızası nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Öte yandan Lewis Hamilton, Montreal ve Monako'da ikinci olurken son olarak Barselona-Katalonya Pisti'nde duygusal bir zafer elde etti.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Eski F1 pilotu René Arnoux'ya göre ise Leclerc’in temel problemi araçtan ziyade zihinsel durumunda yatıyor. Arnoux, Hamilton'ın güçlü formunun da bu tabloyu ağırlaştırdığını savundu.

Arnoux, La Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Leclerc, zihinsel olarak dip seviyede."

"Beklenmedik bir kırılganlık gösterdi ve çok fazla hata yaptı. Miami, Monako ve Barselona’da kazalar yaşadı."

"Araca tam olarak uyum sağlayamıyor ama problem esas olarak zihinsel. Hamilton’ın bu kadar rekabetçi olmasını beklemiyordu."

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