Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi

Sebastian Vettel, çok konuşulan spinlerinden bir diğerini geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da attı ve yeniden eleştirilmeye başladı.

Alman pilot, yarışın ardından verdiği demeçte aracı sürmenin çok zor olduğunu belirtmiş ve sadece bir spin attığı için şansı olduğunu belirtmişti.

Ancak F1'in eski önemli isimleri Vettel'in spinini eleştirdiler.

Sky Almanya'da çalışan eski F1 pilotu Ralf Schumacher: “Dürüst olmak gerekirse, böyle bir spini sadece genç pilotlar atabilir, Sebastian gibi dört kez dünya şampiyonu olmuş birisi değil. Ona ne olduğunu hiç bilmiyorum.” dedi.

Nico Rosberg ise şöyle konuştu: “Sebastian’dan çarpıcı bir yanlış hesaplama daha gördük. Yine aynı şey ona oldu. Bu açıklanamaz bir şey. Sebastian, geçiş esnasında iç tarafta olduğu zaman tekrar tekrar aynı hatayı yapıyor."

"Sebastin, Ferrari'nin altıncı yedinci olabileceğini iddia ediyor ve takım arkadaşı yarışı ikinci bitiriyor. Sebastian en baştan başlamak zorunda kalacak. Artık dört dünya şampiyonluğu hiçbir şey ifade etmiyor. Bir yer hak ettiğini kanıtlamalı."

Her fırsatta Vettel'i savunan Jenson Button da bu kez Vettel'i eleştirdi.

“Tuhaftı. Sebastian'ı her zaman savundum, ama bu kez hareketlerini analiz etmesi gerekiyor. Bence kendisi de bundan çok memnun kalmayacak. Neyse ki bir sonraki yarışa birkaç gün var ve umarım Sebastian daha iyi performans gösterir."