Eski F1 hakemi: “Hamilton böylesine basit hatalar yapmamayı öğrenmek zorunda”
Eski Formula 1 hakemi Johnny Herbert, son yarışlarda üst üste aldığı cezalar nedeniyle yönetimi eleştiren Lewis Hamilton’a yanıt verdi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Macaristan Grand Prix’sinde pit yolunda 80 km/s sınırını sadece 0,1 km/s ile aştığı için 5 saniye ceza alan Hamilton, hakemlerin tutarlılığını sorgulamış ve Britanya GP’sindeki hatalı kalkış cezasının da yanlış değerlendirildiğini iddia etmişti. Ancak Herbert, kuralların gayet açık olduğunu vurgulayarak hakemlerin arkasında durdu.
Hamilton’un tartışma yaratan açıklamaları değerlendiren Johnny Herbert, dünya şampiyonu pilotun hakemler kurulunu hedef almasının yanlış olduğunu ifade etti: "Aldığınız cezalara sadece 'kötü şans' diyemezsiniz.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Bir pilotu sırf sevmediğiniz için cezalandıramazsınız, sistem böyle işlemiyor. Kurallar ve yönergeler son derece açık. Yarış esnasında odada uyum içinde çalışan dört hakem var ve kuralları göz ardı edemezler.”
“Cezalarda tutarlılık esastır; takımların ve pilotların her zaman talep ettiği şey de tam olarak budur. Bana göre hakemler harika bir iş çıkarıyor."
Macaristan’daki ihlalin tamamen pilot hatası olduğunun altını çizen Herbert, eleştirilerini şu sözlerle tamamladı: "Pit yolundaki hız ihlali tamamen Hamilton’ın hatasıydı, bu konuya noktayı koymak lazım. Başka kimseyi suçlayamazsınız.”
“10 yıl önceki Lewis, muhtemelen böyle bir hatayı yapmazdı.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Olayın değerlendirmesini neden bu kadar yanlış yaptı bilmiyorum ama günün sonunda hatasının hiçbir mazereti yok.”
“Hakemlerin Lewis’e karşı kişisel bir tavrı yok. Zaten sistem buna izin vermez. Hamilton böylesine basit hatalar yapmamayı öğrenmek zorunda."
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