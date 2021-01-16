Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı

paylaşım
yorumlar
Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı
Ekleyen:
, Editör

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü hastaneye götürüldü.

Nelson Piquet, 1981, 1983 ve 1987 yıllarında dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.

Ağustos ayında 68 yaşına giren Piquet, hafta başında COVID-19 testine girdi ve bu testin sonucu pozitif çıktı.

Piquet bunun üzerine  tedbir amaçlı olarak Brezilya'nın başkenti Rio'daki bir hastaneye kaldırıldı.

2013 yılında kalp ameliyatı olan eski F1 pilotu, bu nedenliye risk altındaki isimlerden birisi olarak kabul ediliyor.

Piquet, iki gece boyunca hastanede kaldı ve ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Doktorlar, Piquet'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi tehlike olduğunu düşünmeseler de, COVID-19 hastalığını atlatana kadar dinlenme tavsiyesinde bulundular.

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

Önceki haber

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı

Peterhansel, 2021 Dakar Rallisi'ni kazandı, 14. zaferini elde etti!
Dakar Dakar / Etap raporu

Peterhansel, 2021 Dakar Rallisi'ni kazandı, 14. zaferini elde etti!

Son Haberler

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

5s
2
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

1g
3
Formula 1

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

1s
4
Formula 1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

5s
5
Formula 1

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

1s

Son Haberler

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı
F1

Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor
F1

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
F1

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
F1

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
F1

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.