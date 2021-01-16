Eski F1 dünya şampiyonu Nelson Piquet, COVID-19'a yakalandı

Nelson Piquet, 1981, 1983 ve 1987 yıllarında dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.

Ağustos ayında 68 yaşına giren Piquet, hafta başında COVID-19 testine girdi ve bu testin sonucu pozitif çıktı.

Piquet bunun üzerine tedbir amaçlı olarak Brezilya'nın başkenti Rio'daki bir hastaneye kaldırıldı.

2013 yılında kalp ameliyatı olan eski F1 pilotu, bu nedenliye risk altındaki isimlerden birisi olarak kabul ediliyor.

Piquet, iki gece boyunca hastanede kaldı ve ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Doktorlar, Piquet'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi tehlike olduğunu düşünmeseler de, COVID-19 hastalığını atlatana kadar dinlenme tavsiyesinde bulundular.