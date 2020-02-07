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Formula 1 / Son dakika

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı

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Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı
Ekleyen:
7 Şub 2020 09:54

Eski Caterham Formula 1 takım patronu Tony Fernandes, içinde uçak üreticisi Airbus'ın da bulunduğu rüşvet iddialarında bir suçu olmadığını açıkladı.

Fernandes tarafından kurulan ve işletilen AirAsia, İngiltere'nin Serious Fraud Office(SFO) birimi tarafından Airbus'a açılan davada ismi geçen birkaç havayolundan biri.

Global çapta yapılan bu araştırma Britanyalı, Amerikalı ve Fransız otoriteler arasında paylaşılırken, SFO Malezya, Sri Lanka, Tayvan, Endonezya ve Gana'dan sorumlu oldu.

Bu davanın sonunda Airbus 3.5 milyar Euro'luk para cezası ile karşı karşıya.

Caterham ve Airbus'ın ana şirketi olan EADS arasında yapılan sponsorluk anlaşması, AirAsia'nın uçak alımındaki kararını etkilendi. Malezyalı havayolu şirketi sadece Airbus ürünlerini kullanıyor. 

Davanın detayları Cuma günü yapılan değerlendirme sonucu Queen's Bench Division of the Royal Courts of Justice (Kraliyet Mahkemesi) başkanı Dame Victoria Sharp tarafından açıklandı. 

Açıklamada şunlar yazıldı: "İlk sayı 2010 Rüşvet Yasalarının 7. maddesine ters düşüyor, 1 Temmuz 2011 ve 1 Haziran 2015 arasında Airbus SE'nin, Airbus SE ile ilişkili kişilerin AirAsia ve AirAsiaX havayolları tarafından satın alınan uçaklar konusunda rüşvet vermesini engelleyemediği görülmüştür, bununla beraber AirAsia Havayolları'nın direktörleri ve/veya çalışanları, rüşvetin Airbus SE'nin işleri yürütme konusunda avantaj elde etme veya işte kalma amacıyla bu harekete giriştiğini söylemişlerdir."

Caterham ile ilgili olarak ise şunları ekledi: "Uygun olmayan ödeme, 50 Milyon Dolar değerinde (Airbus çalışanları da ödemeyi teklif etse de ekstra 55 milyon dolar ödemediler) olarak AirAsia ve AirAsia X Havayolları'nın direktörleri ve/veya çalışanlarına bir spor takımı sponsorluğu olarak ödendi."

"Spor takımının sahipleri ortak olarak AirAsia Executive 1 ve AirAsia Executive 2 olsa da yasal olarak AirAsia ve AirAsia X ile bir bağlantıları bulunmamakta."

AirAsia pazartesi günü yayınladığı açıklamada, "haklarında çıkan iddiaların sonucunda yapılan yanlış hareketleri güçlü bir şekilde reddettiklerini" belirtti.

AirAsia aynı zamanda CEO Fernandes ve yönetici başkan Datuk Kamarudin bin Meranun'un 2 aylığına, yapılan bu araştırmanın bitimine kadar şirketteki rollerinden ayrıldıklarını belirtti. Bu süreç boyunca ikili yönetim otoritesi olmadan bir danışman rolü alacaklar.

Bu durum hakkında şirket, "Asıl amaç, AirAsia ile ilgili iddiaları gözden geçirmek ve incelemeye dayanarak gerekli önlemleri almak olacaktır." şeklinde bir açıklama yaptı ve ekledi:

"Airbus'ın söz konusu spor takımının sponsoru olması, Airbus'a markalaşma dahil diğer faydalar getiren, tanınmış ve yaygın olarak duyurulmuş bir konuydu."

"AirAsia'nın söz konusu spor takımına kendi sponsorluğu, kurul tarafından değerlendirilmeden ve onaylanmadan önce iç değerlendirme ve onaylardan geçmiştir."

Fernandes ve Kamarudin'in ayrıca yaptığı açıklamada ikili, Caterham sponsorluk anlaşmasıyla ilgili herhangi bir uygunsuzluğu reddetti, aynı zamanda bu durumun zamanında çokça duyurulduğunu da belirttiler ve eklediler:

"AirAsia'nın direktörleri olarak bizim tarafımızdan yapılan her türlü hatalı davranış veya görevi kötüye kullanma iddiasını reddettiğimizi belirtmek isteriz. Tüm hayatlarımızı şimdiki küresel statülerini oluşturmak için harcadığımız şirketlere zarar vermeyeceğiz."

"Airbus'ın uygunsuz sponsorluğunu yapmış olduğu iddia edilen takım olan Caterham F1, zamanında tüm dünyada AirAsia, AirAsia X, GE ve Airbus'ı temsil eden bir Formula 1 takımıydı."

"Caterham'da hissedar olduğumuz dönemde firma hiçbir kazanç elde etmedi ve 2014'te 1 milyon pound karşılığında ıskarta edildi. Bu en başından sonuna kadar bir markalaşma deneyimiydi, kar etmek için yaratılan bir girişim değildi."

                                                                                                       Çeviri: Efe Kahya

Marcus Ericsson, Caterham F1

Marcus Ericsson, Caterham F1

Photo by: Patrik Lundin / Motorsport Images

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Editör Adam Cooper

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