Eski bir sürücü, Verstappen'in online yarıştan diskalifiyesini ve tavırlarını eleştirdi

Formula 1'in dışında E-Spor ile yakından ilgilendiği bilinen Verstappen, boş zamanlarını simülatör başında geçiriyor ve başta iRacing olmak üzere çeşitli platformlarda düzenlenen yarışlara katılıyor.

Geçen hafta yine iRacing üstünden bir GT3 yarışına katılan Verstappen, Sven-Ole Haase isimli bir rakibinin önce takım arkadaşına, sonra da kendisine temas etmesi nedeniyle spin atmasının ardından epey sinirlendi ve Les Combes sonrası rakibine bilerek çarptı.

Olayın ardından yarış yönetimi Verstappen'i derhal diskalifiye etti.

Verstappen'in yaşadıkları sosyal medyada büyük yer bulurken, Britanyalı eski touring car sürücülerinden Bradley Philpot bu konuda en sert yorum yapan isimlerden biri oldu.

Twitter hesabından videoyu paylaşan Philpot, "Max bir sürücü olarak gerçekten olgunlaşmış" şeklinde iğneleyici bir yorumda bulundu.

Tweet kısa süre içinde birçok kişinin tepkisini çekti, kendisini savunmak için bir diğer tweet atan Philpot, "Bu sadece bir video oyunu diyenler, bir bakıma haklısınız."

"Ancak bu, sürücülerin haftalarca hazırlandığı, profesyonelce organize edilmiş bir simülasyon yarışması."

"Max için bu 'sadece bir oyun' ise neden misilleme yapacak kadar önemsiyor?"

"Bu aslında durumu daha da kötüleştiriyor. Umursamaması gerekiyor ama açıkça umursuyor." ifadelerini kullandı.

Olayın büyümeye devam etmesi üzerine bir tweet daha atan Philpot, "Bu konuyla ilgili son kez tweet atıyorum ve Max'in misillemesini 'diğer sürücü Max'in takım arkadaşına çarptı' diye savunan Max hayranlarına konuşuyorum."

"Dünya Şampiyonunuzu beş yaşındaki bir çocukla aynı davranış standartlarına tabi tutuyorsunuz ve bu gerçekten çok garip."

"Daha iyi kahramanlarınız olsun. Daha iyi olmayı hedefleyin. Profesyonel sporculardan beklediğiniz standartları yükseltin. Utanç vericisiniz." ifadeleriyle konuyu kapattı.