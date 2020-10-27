Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Ve bu süre gelen güncelleme paketlerinin her ne kadar büyük bir performans değişimi yaşatması beklenmese de, bu küçük adımlar orta sıradaki savaşın gidişatını değiştirmeyi başardı.

Ferrari, Portekiz Grand Prix'si hafta sonu boyunca sonuna kadar zorlama isteğini ve yapması gereken şeyin çok fazla olduğunu gösterdi.

Takım sadece 2021 kurallarının pistteki etkisini görmek için tasarladığı parçalara odaklanmakla kalmadı, aynı zamanda bu sezonki tur zamanı gelişimini görmek açısından yeni güncellemeler getirdi.

Elinizdeki verinin sınırlı olduğu yeni bir pistte tüm bunları gözden geçirmek oldukça karmaşık olabilirdi. Özellikle lastikleri anlamak ve doğru ayarları yakalamak için zamana ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, Leclerc'in geçirdiği güçlü hafta sonu bize doğru zaman dengesinin yakalandığını gösteriyor.

Geçmişten ders çıkarmak

Ferrari SF1000 taban karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari bu hafta sonu itibariyle biraz geçmişe gitti. Takımın son birkaç güncellemesi, diğer takımlardan alıntılanan güncellemeler olmuş olsa da, Portimao'da eski bir fikrin geri dönüşünü seyrettik - arka lastik önünde, tabanın üst kısmına çaprazlama şekilde yerleştirilen üç yüzgeç tipi parça.

Ferrari, 2019'da (sağda) bu aerodinamik konsepti kullanmaya başladı ve her ne kadar 2020'de bu konseptten vazgeçmiş olsa da bu konsept, Mercedes ve Red Bull'un da dahil olduğu pek çok takım tarafından kullanıldı.

Bu sene ise Ferrari güncellemelerinde, tabanda bulunan tamamen kapalı delikler üzerine odaklanmayı tercih etti ve takım, daha önce kullandığı uzun delikleri kullanmak yerine, Avusturya'da tanıttığı yatay delik sistemine geçti (aşağıda görülebilir).

Bu yatay kanatçıkların uzatılmasıyla beraber (sol üst) yüzgeçlerin kullanılmaması beklentiler arasındaydı.

Ancak görülebildiği gibi (sağ alt) bu yatay kanatçık, üç kanat düzenlemesinin yeniden tanıtılmasına neden oldu, Leclerc'in aracına bu versiyonun karbon fiber ile tasarlanmış hali tamamen hazır şekilde yerleştirilirken, Sebastian Vettel'in tabanında ise prototip kanatçık eklemeleri yapıldı.

Bugünde yaşamak

2020 ile ilgili ilgi çekici şeylerden bir tanesi, her ne kadar geçen sezon kullanılan lastikler kullanılıyor olsa da takımlar, bu lastiklerden daha iyi performans alma konusunda farklı yöntemler buluyorlar.

Bu da takımların zıt istekleri dengelemesine neden oluyor. Yani frenlerin soğutma durumları ile oynamaları, aerodinamik araç olarak fren soğutma kanallarını kullanılmasından elde edilecek gelişimlerin alınmasının yanı sıra, lastiğin genel ısısına etki gösteren fren sıcaklığının nasıl jantlara iletildiğini de düşünmeleri gerekmekte.

Portekiz GP'si için ise Ferrari, aracın önünde bulunan fren tamburu kalıbında oldukça farklı bir düzenlemeye gitti (yukarıda solda).

Yapılan bu yeniden dizaynın en önemli nedenini aerodinami olduğu görülüyor. Ancak sonuç olarak bu dizayn, frenlerin soğutulmasında ve ısının janta yansıtılmasında bir etki yaratmış olacaktır.

Eski dizayn (sağda), fren kasnağının yarattığı büyük boşlukta yer alan girişten yakalanan hava akımının, frenleme sırasında ortaya çıkan ısıyı geçmesine yardım eden bir geçiş yolu bulundurmakta. Ancak bu, hava akımının lastiğin dönüşünden bile etkilenmesi anlamına geliyor.

Getirilen yeni çözümde fren kasnağının o bölgesinin tamamı kapatılıyor ve jant yüzünden dışarı atılan hava akımına odaklanılıyor. Bu da tüm düzen - lastik ve jant - tarafından yaratılan türbülansı bozacak olan daha konsantre bir aerodinamik efekt yaratıyor.

Bu, aynı zamanda termal ilişkinin de bozulduğu anlamına geliyor, çünkü frenleme altında ortaya çıkan ısı, tüm bu düzen içerisinde farklı şekilde dağıtılıyor.

Durumun böyle olduğu göz önüne alındığında, gözyaşı şeklindeki çıkışlar da dahil edildi ve bu ısı koridorunun, fren kasnağı ve jant arasında bulunan boşluğa kaçması sağlandı.

Gözünü gelecekten ayırma

Ferrari SF1000 tabanının 2021 kurallarına uygun olan detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, ön sıralara geri dönme üzerine verdiği savaşın anında kazanılmayacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden İtalyan takım, gelişim sırasında kavramsal değişiklik gerektiren güncellemeleri hızlandırmaktansa, daha yöntemli bir yaklaşım belirlemiş durumda ve bu yüzden de gelecek sezonda da araca yararı olacak olan parçaları tanıtmakta.

Her ne olursa olsun, 2021 kuralları takımların yere basma kuvveti olarak %10'luk bir kayıp getirmekte ve bu oranı az da olsa azaltabilecek olan takımlar, rakiplerine karşı avantaj elde edecekler.

Durum böyle olunca Ferrari, Portekiz'e veri toplamak istediği bir parça paketi ile geldi. Bu parçalar, 2021 kurallarına uygun şekilde tasarlandı ve arka lastiğin önünde bulunan köşegen kesiklere, daha keskin fren kasnağı yüzgeçlerine ve daha kısa difüzör levhalarına sahipti.

Bu parçaların gerçek hayat koşullarında kullanılmasına zaman ayırmak sadece sürücülere performans olarak daha iyi yorum yapma şansı tanımayacak, ancak aynı zamanda takıma simülasyon parçaları ile geliştirilebilecek olan çok değerli veriler sunacak.

İlginç bir şekilde Ferrari'nin tabanı, hava akımını biriktiren ve lastiğin yarattığı türbülansı bozmak için, arka lastiğin hemen önünde yer alan kıvrımlı bir alana sahip. Normalde bu görev, lastiğin önünde bulunan yarıklara aitti, ancak yeni kurallar ile beraber bunu yaratmak mümkün olmayacak.

Ferrari SF1000 difüzor karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sırada bu test sırasında kullanılan difüzörde 2021 için kullanılacak olan daha kısa levhalar kullanıldı, bu levhaların uzunluğu ise referans düzleminden en az 50 mm daha uzun olmalı. Sonuç olarak Ferrari, normalde difüzörün üzerinde bulunan iki yatay yarıktan ziyade üç tane yatay yarık yerleştirdi.