Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Eski Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Amerikalı yatırımcılarla birlikte Formula 1'e 11. takım olarak girmeyi değerlendiren yeni bir projede yer aldığını açıkladı.

Szafnauer, geçen yılki Belçika Grand Prix'sinde Alpine takımından ayrıldığından bu yana Formula 1'de tam zamanlı bir görevde bulunmuyor.

Ancak, BAR, Honda, Force India ve son olarak Alpine takımlarındaki büyük deneyimiyle, ücretli izni sona erdiğinde grand prix yarışlarına dönmek için yeni fırsatları değerlendiriyor.

Bu arada, F1 ve diğer motor yarışı serilerinde kullanılan EventR adlı yeni bir güzergah yönetimi uygulaması üzerinde çalışıyor.

Salı günü yayınlanan James Allen on F1 podcast'inde Szafnauer, hedefleri hakkında uzun uzun konuştu ve yeni bir projenin grand prix yarışlarına girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Szafnauer, "Ben bir yarışçıyım ve en çok sevdiğim şey rekabet."

"Yani, takımın ne kadar iyi rekabet ettiğini etkileyemediğim bir rolde geri dönmek istemem. Eğer bir takımı geliştirmek, doğru insanları çekmek ve rekabet gücünü artırmak için bir rol olursa, ilgilenirim."

"Ancak, sadece 10 takım var. Birçoğunda bu rollerde zaten insanlar var. Bu yüzden, ne kadar fırsat olduğunu bilmiyorum ama 11. ve 12. takım olasılığı da var. Bu benim için ilginç olabilir.”

“Kuzey Amerika'da 11. takımı kurmak için finansmanı olan bazı kuruluşlarla çalışıyorum. Bu Andretti değil. Şu anda hem bir takım kurmak hem de bir giriş hakkı elde etmek konusunda başarılı olmak amacıyla gereken her şeye sahip olduğumuzdan emin olmak için bu yapı taşlarından bazılarını yerine koyuyoruz. Yani bu da ilginç bir durum." dedi.

FIA seçim sürecini başlattıktan sonra F1 gridinin 11 takıma genişlemesi son bir yılda tartışmalı bir konu oldu. Ancak Andretti Global girişini uygulanabilir bir proje olarak öne sürmesine rağmen, F1 sahibi Liberty Media, ek bir takımın şampiyonaya değer katmayacağına inanarak başvurusunu reddetti.

Andretti, 2026 arabası üzerindeki çalışmalarına Silverstone'daki yeni fabrikasında devam ediyor ancak F1'i fikrini değiştirmeye nasıl ikna edeceği belirsiz.

Szafnauer'in bağlantılı olduğu Amerikan yatırımcıların kimler olduğu belirsiz, ancak ABD'de F1’e büyük bir ilgi patlaması yaşanıyor.

Szafnauer'in projedeki rolü, F1'in padok politikasının dinamiklerini tam olarak anladığı için bir avantaj olacaktır zira bazıları Andretti'nin nasıl muamele gördüğü konusunda bu kadar açık sözlü olmasının onların yararına olmadığını öne sürüyor.