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Verstappen'in Kanada GP yarış tulumu açık artırmayla satılacak

Max Verstappen'in 2023 Kanada Grand Prix'sinde giydiği yarış tulumu, Red Bull Formula 1 takımının uzun süredir ortağı olduğu bir hayır kurumu için açık artırmayla satılacak.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Montreal'de sezonun altıncı zaferini elde eden Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'le arasındaki puan farkını 69'a çıkararak Ayrton Senna'nın 41 galibiyetini egale etti.

Bu zafer aynı zamanda Red Bull'un Grand Prix yarışlarındaki 100. ve tasarım gurusu Adrian Newey'in ise 200. zaferi oldu.

Kutlama amacıyla Verstappen'in Kanada'da giydiği yarış tulumu, iki kez Dünya Şampiyonu olan pilot tarafından imzalanacak ve omurilik araştırmalarına adanmış uzun süreli Red Bull ortağı bir hayır kurumu olan Wings for Life için F1 Authentics tarafından açık arttırmayla satılacak.

Red Bull daha önce de Wings for Life için özel kostümler hazırlamış ve açık artırmayı kazanan kişi Milton Keynes üssünde Verstappen ile tanışma ve tesislerde bir tura katılma hakkı kazanmıştı.

Christian Horner bu konuda, "Takımımızın ve Max'in tarih kitaplarında bir yeri var." 

"Açık artırmayı kazanan teklifin %100'ü doğrudan omurilik araştırmalarının finansmanına aktarılacak." dedi.

Wings for Life UK CEO'su Emma Hind ise şunları ekledi: "Red Bull ve Max Verstappen, Wings for Life'ın inanılmaz destekçileri ve bu tarihi yarış tulumu, insanların hayatlarını değiştiren ve değiştirmeye devam edecek olan öncü araştırma projeleri için oldukça önemli fonların toplanmasına yardımcı olacaktır."

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