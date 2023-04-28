Ermenistan, Azerbaycan GP'sinin iptalini istiyor!
Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan olaylar nedeniyle Azerbaycan GP'sini hedef aldı.
Politik açıdan özellikle komşusu Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle her zaman çalkantılı bir durumda olan Azerbaycan, son günlerde tüm odağını Formula 1'e vermiş gibi görünse de durum aslında çok farklı.
Birkaç sene önce Ermenistan ile girilen bir savaşın ardından yeniden Azerbaycan'a geçen Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaların yeniden başlaması, Ermenistan hükümeti tarafından "etnik temizlik" olarak nitelendirilmekte.
Bu olayların dünya kamuoyuna yansımasını isteyen hükümet, Azerbaycan GP'sini bir hedef şaşırtmaca olarak görmekte ve F1 yönetiminden dolaylı olarak yarışın iptalini istemekte.
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakü'de düzenlenen yarış, Dağlık Karabağ Ermenilerinin imha politikasının üzerini örtmeyi amaçlamaktadır. "
"Organizatörler ve katılımcılar, etnik temizlik politikasının örtbas edilmesinin bir parçası olmamalıdır." ifadeleri yer aldı.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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